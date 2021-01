Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 31 dicembre 2020

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, giovedì 31 dicembre 2020 in diretta su Today. Su questa pagina seguiremo l'ultima estrazione dell'anno che, in via eccezionale, avranno luogo a partire dalle ore 18. Prima sarà la volta della sestina vincente del SuperEnalotto, poi toccherà ai numeri del Lotto e infine alla combinazione vincente del 10eLotto di oggi. Oltre ai numeri estratti oggi, giovedì 31 dicembre 2020, scopriremo anche le quote del SuperEnalotto e le eventuali vincite di giornata.

Ci sarà un fortunato giocatore che vincerà il jackpot milionario l'ultimo giorno dell'anno? Il concorso n° 139 del 31/12/2020 mette in palio per la sestina vincente di oggi un montepremi da quasi 85 milioni di euro (84,9 milioni per la precisione). Una cifra da capogiro, che renderebbe il Capodanno del vincitore a dir poco unico. Ricordiamo che le estrazioni di oggi, giovedì 31 dicembre, come avvenuto anche per giovedì 24 dicembre, avranno inizio intorno alle ore 18 e si concluderanno dopo le ore 19.

Estrazione SuperEnalotto di oggi, giovedì 31 dicembre 2020: i numeri vincenti

La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, giovedì 31 dicembre 2020, insieme al Numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto: 7 14 20 66 68 79

Numero Jolly: 76

Numero SuperStar: 60

+aggiornamento+ Nessun ‘6’ né ‘5+1’ nell’estrazione di stasera, il jackpot continua a crescere

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 8 € 26.891,20 punti 4 740 € 294,47 punti 3 30.508 € 21,58 punti 2 450.796 € 5,00

Estrazione Lotto oggi giovedì 31 dicembre 2020: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, giovedì 31 dicembre 2020. Disponibili su questa pagina i numeri delle dieci ruote più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

BARI 44 55 41 85 29

CAGLIARI 31 66 8 2 30

FIRENZE 34 72 43 60 9

GENOVA 41 36 72 73 49

MILANO 13 39 18 24 83

NAPOLI 80 78 16 83 65

PALERMO 23 40 11 22 73

ROMA 46 11 20 41 27

TORINO 67 32 4 85 88

VENEZIA 66 77 20 22 10

NAZIONALE 55 49 5 45 33

10eLotto, estrazione del 31 dicembre 2020: i numeri

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, giovedì 31 dicembre 2020.