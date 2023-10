Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 31 ottobre 2023

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 31 ottobre 2023: torna l’appuntamento con i numeri vincenti. Poco dopo le 20, su questa pagina, conosceremo la sestina fortunata del SuperEnalotto, i numeri delle ruote del Lotto e la combinazione fortunata del 10eLotto. L’ultima estrazione non ha regalato né 6 né 5+1, ma sono stati centrati 19 punti "5" che hanno fruttato oltre 11mila euro ciascuno ai fortunati. L'ultimo "6" risale al 10 giugno scorso e il montepremi continua a salire. La sestina vincente ora vale 77,3 milioni di euro. Per quanto riguarda il Lotto l'ultimo concorso ha premiato la Lombardia: tre premi da 10mila euro sono stati vinti a Milano, mentre un'altra vincita di uguale importo è stata centrata in provincia di Bergamo. Il 10eLotto ha invece portato fortuna alla provincia di Modena: grazie a un 8 oro un giocatore si è portato a casa 60mila euro.

Lotto oggi: estrazione del 31 ottobre 2023, i numeri vincenti

In basso le combinazioni delle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati da Lottomatica.

Estrazione Lotto 31/10/2023

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

Se avete problemi nella visualizzazione dei numeri è possibile aggiornare la pagina a questo link.

(La foto in basso è di repertorio, non si riferisce all'estrazione di questa sera)

Estrazione SuperEnalotto di oggi 31 ottobre 2023: i numeri

Ed eccoci al SuperEnalotto. In basso, come sempre qualche minuto dopo le 20, trovate la combinazione dell'estrazione di oggi martedì 31 ottobre 2023, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

10eLotto: estrazione oggi 31 ottobre 2023

E come accade per ogni estrazione concludiamo con i numeri del 10eLotto del 31/10/2023 che trovate in basso qualche minuto dopo le 20.

Combinazione 10eLotto:

Numero Oro:

Doppio Oro: