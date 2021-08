Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 5 agosto 2021

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi, giovedì 5 agosto, in diretta su Today.it. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ nell’estrazione di stasera, il jackpot sale a 64.8 milioni di euro

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, martedì 3 agosto 2021, in tempo reale su Today.it. Ecco le combinazioni vincenti estratte stasera: prima i numeri delle Ruote del Lotto, poi la sestina del SuperEnalotto ed infine la combinazione vincente del 10eLotto

Nell'ultima estrazione, quella di martedì 3 agosto 2021, non sono stati registrati né 6 né 5+1, con il montepremi per la sestina vincente che è ''lievitato'' fino al jackpot di oggi, pari a 64 milioni di euro. Ricordiamo che le estrazioni di oggi, giovedì 5 agosto 2021, avranno inizio poco dopo le ore 20 con il SuperEnalotto e le ruote del Lotto, per concludersi intorno alle 20.40 con la combinazione vincente del 10eLotto di oggi.

Estrazione Lotto oggi giovedì 5 agosto 2021: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, giovedì 5 agosto 2021: ecco i numeri delle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

BARI 16 78 19 13 67

CAGLIARI 24 8 76 11 3

FIRENZE 8 75 61 88 60

GENOVA 73 59 7 60 33

MILANO 83 84 71 8 70

NAPOLI 60 32 20 61 66

PALERMO 5 85 51 63 64

ROMA 46 57 1 10 13

TORINO 87 51 82 37 67

VENEZIA 33 29 40 47 43

NAZIONALE 7 51 42 81 13

In caso di problemi nella visualizzazione dei numeri è possibile ricaricare la pagina a questo link.

Estrazione SuperEnalotto di oggi, giovedì 5 agosto 2021

Ecco la sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, giovedì 5 agosto 2021, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: 28 37 41 44 52 84

Numero Jolly: 86

Numero SuperStar: 12

+Aggiornamento+ Nessun ‘6’ né ‘5+1’ nell’estrazione di stasera, il jackpot sale a 64.8 milioni di euro

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 8 € 21.116,86 punti 4 392 € 453,14 punti 3 15.595 € 33,57 punti 2 254.125 € 6,33

10eLotto, estrazione di giovedì 5 agosto 2021: i numeri vincenti

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, giovedì 5 agosto 2021.