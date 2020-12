Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 5 dicembre 2020

Lotto e SuperEnalotto: le estrazioni di oggi sabato 5 dicembre in diretta su Today a partire dalle 20. Come di consueto Today comunicherà in diretta la sestina vincente del SuperEnalotto e seguirà in tempo reale le estrazioni di Lotto e 10eLotto che si concluderanno dopo le 21. Intorno alle 20.45 verranno comunicate quote e vincite del concorso di casa Sisal. Iniziamo proprio dal SuperEnalotto che oggi mette in palio un jackpot di 73,3 milioni di euro. L'ultimo 6 risale allo scorso 7 luglio ed è stato centrato a Sassari dove un fortunato si è messo in tasca la bellezza di 59,5 milioni di euro. Nel 2020, e precisamente il 28 gennaio scorso, c'è stata un'altra vincita importante realizzata a La Spezia che ha fruttato un premio ancora più alto: 67,2 milioni di euro. L'ultimo concorso ha invece regalato due "5" da 84.853 euro. Ma iniziamo dall'estrazione del Lotto che come abbiamo accennato in apertura si concluderà un po' più tardi del solito per fare fronte alle disposizioni contenute nel Dpcm del 3 novembre scorso.

Lotto, estrazione di oggi 5 dicembre 2020

Ecco i numeri vincenti dell’estrazione di questa sera (05/11/2020).

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

Se non riuscite a visualizzare i numeri è possibile aggiornare la pagina a questo link.

Estrazione SuperEnalotto di oggi 5 dicembre 2020

In basso i numeri estratti oggi 5 dicembre 2020 al SuperEnalotto. La combinazione vincente verrà comunicata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a partire dalle 20.

Sestina vincente:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

I numeri del 10eLotto

E come sempre chiudiamo col 10eLotto. In basso tutti i numeri dell’estrazione di oggi domenica 5 dicembre 2020.

Combinazione 10eLotto:

Numero Oro:

Doppio Oro: