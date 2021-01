Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 5 gennaio 2021

L'estrazione del 5 gennaio in diretta. Il jackpot del concorso di casa Sisal vale 87,2 milioni di euro. Tutti i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto a partire dalle 20

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 5 gennaio 2021: torna l’appuntamento con i numeri vincenti. Come di consueto poco dopo le 20 conosceremo la sestina vincente estratta questa sera al SuperEnalotto, i numeri delle ruote del Lotto e la combinazione fortunata del 10eLotto. Il jackpot del concorso di casa Sisal è salito a 87,2 milioni di euro. L'ultima estrazione non ha fatto registrare né 6 né 5+1. Ci sono stati però due "5" da circa 93mila euro. L'ultima sestina è uscita il 7 luglio scorso a Sassari dove un fortunato ha vinto 59,4 milioni di euro. In diretta su Today anche le estrazioni di Lotto e 10eLotto.

Estrazioni Lotto oggi: i numeri vincenti del gennaio 2021

Su questa pagina i numeri delle dieci ruote più quella Nazionale comunicati da Lottomatica. L'estrazione del Lotto di oggi 5 gennaio 2021 inizierà alle 20 per concludersi intorno alle 21.

Estrazione Lotto 05/01/2021

Bari

Cagliari 15 79 12 16 52

Firenze 47 30 33 18 6

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma 34 24 25 18 90

Torino

Venezia

Nazionale 46 65 78 11 79

Estrazione SuperEnalotto: i numeri di oggi 5 gennaio

E veniamo ai numeri vincenti del SuperEnalotto che come di consueto verrranno comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qualche minuto dopo le 20. Estrazione del 5/01/2021.

Sestina vincente: 12 19 30 60 71 78

Numero Jolly: 79

Numero SuperStar: 6

10eLotto, estrazione del 5 gennaio: i numeri

Infine la combinazione del 10eLotto che verrà comunicata questa sera dopo le 21.