Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di venerdì 5 gennaio 2024

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 5 gennaio 2024, in diretta su Today.it. I numeri vincenti torneranno quest'anno anche ogni venerdì, come già successo nel 2023. Come di consueto, aggiornando questa pagina a partire dalle ore 20, sarà possibile seguire in tempo reale le estrazioni di oggi e scoprire subito i numeri fortunato e le eventuali vincite. Prima i numeri delle ruote del Lotto, poi la sestina del SuperEnalotto e infine la combinazione vincente del 10eLotto. Il '6' vale un jackpot da 42 milioni di euro.

Estrazioni Lotto oggi: i numeri vincenti del 5 gennaio 2024

Su questa pagina i numeri vincenti delle dieci ruote più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli nonché da Igt (ex Lottomatica). L'estrazione del Lotto di oggi, venerdì 5 gennaio 2024, avrà luogo come sempre alle 20.

Estrazione Lotto 05/01/2024

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Se non riuscite a visualizzare i numeri è possibile ricaricare la pagina a questo link.

Attenzione: i numeri delle estrazioni del Lotto vanno sempre verificati sul sito di Lottomatica o sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (qui il link).

Estrazione SuperEnalotto: i numeri di oggi, venerdì 5 gennaio 2024

E veniamo ai numeri vincenti del SuperEnalotto che come di consueto vengono comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qualche minuto dopo le 20.

Concorso Nº3 di venerdì 5 gennaio 2024

Sestina vincente:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Nell'estrazione di ieri, giovedì 4 gennaio, non sono arrivati '6' o '5+1', ma sei fortunati giocatori hanno centrato il '5' da 33mila euro ciascuno. In palio per chi indovinerà la sestina vincente di oggi c'è un jackpot da 42 milioni di euro.

10eLotto, estrazione del 5 gennaio 2024: i numeri

Infine la combinazione del 10eLotto che viene comunicata in concomitanza con quella del Lotto.

Combinazione 10eLotto:

Numero Oro:

Doppio Oro:

Ricordiamo infine che le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto previste per domani, sabato 6 gennaio, giorno dell'Epifania, verranno posticipate alla prima data utile, ossia lunedì 8 gennaio.