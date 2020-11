Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi, giovedì 5 novembre 2020: numeri e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi, giovedì 5 novembre 2020, in diretta su Today.it, con i numeri vincenti e le quote. In palio per la sestina vincente di stasera c'è un jackpot da 60,5 milioni di euro

Torna l'appuntamento con le estrazioni di oggi di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: ecco i numeri vincenti di giovedì 5 novembre 2020. In occasione della seconda estrazione della settimana, in palio per la sestina vincente ci sono ben 60,5 milioni di euro.

Il SuperEnalotto è uno di giochi a premi più popolari in Italia, con il jackpot che spesso si è piazzato ai primi posti tra i montepremi messi in palio in Europa. Su questa pagina seguiremo in diretta l'estrazione della sestina vincete di oggi, giovedì 5 novembre, del numero Jolly e del Superstar. Ma non c'è soltanto il SuperEnalotto, dopo le 20 scopriremo anche i numeri delle Ruote del Lotto, con i fortunati giocatori che potranno controllare eventuali ambi, terni, quaterne e cinquine. Infine toccherà alla combinazione vincente del 10eLotto, insieme a numero oro e doppio oro.

Estrazione SuperEnalotto oggi, giovedì 5 novembre 2020

La combinazione vincente del SuperEnalotto di giovedì 5 novembre, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto: 5 10 18 69 24 85

Numero Jolly: 65

Numero SuperStar: 50

Estrazione Lotto oggi giovedì 5 novembre 2020: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, giovedì 5 novembre 2020. Su questa pagina i numeri delle dieci ruote più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

BARI 66 85 12 38 77

CAGLIARI 30 13 58 43 79

FIRENZE 18 67 52 42 63

GENOVA 61 12 66 74 89

MILANO 90 58 73 26 33

NAPOLI 72 38 43 70 42

PALERMO 73 22 67 24 69

ROMA 39 38 42 61 4

TORINO 83 12 45 61 55

VENEZIA 64 83 52 28 68

NAZIONALE 83 58 76 38 5

Numeri 10eLotto, estrazione del 5 novembre 2020

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione estratta oggi, giovedì 5 novembre 2020.