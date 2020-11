Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi, giovedì 5 novembre 2020

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi, giovedì 5 novembre 2020, in diretta su Today.it, con i numeri vincenti e le quote. In palio per la sestina vincente di stasera c'è un jackpot da 60,5 milioni di euro

Torna l'appuntamento con le estrazioni di oggi di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Come di consueto, dopo le ore 20, scopriremo in diretta i numeri vincenti di giovedì 5 novembre 2020. In occasione della seconda estrazione della settimana, in palio per la sestina vincente ci sono ben 60,5 milioni di euro.

Il SuperEnalotto è uno di giochi a premi più popolari in Italia, con il jackpot che spesso si è piazzato ai primi posti tra i montepremi messi in palio in Europa. Su questa pagina seguiremo in diretta l'estrazione della sestina vincete di oggi, giovedì 5 novembre, del numero Jolly e del Superstar. Ma non c'è soltanto il SuperEnalotto, dopo le 20 scopriremo anche i numeri delle Ruote del Lotto, con i fortunati giocatori che potranno controllare eventuali ambi, terni, quaterne e cinquine. Infine toccherà alla combinazione vincente del 10eLotto, insieme a numero oro e doppio oro.

+notizia in aggiornamento+

Estrazione SuperEnalotto oggi, giovedì 5 novembre 2020

La combinazione vincente del SuperEnalotto di giovedì 5 novembre, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Se non riuscite a visualizzare i numeri aggiornate la pagina a questo link.

Estrazione Lotto oggi giovedì 5 novembre 2020: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, giovedì 5 novembre 2020. Su questa pagina i numeri delle dieci ruote più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

Numeri 10eLotto, estrazione del 5 novembre 2020

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione estratta oggi, giovedì 5 novembre 2020.