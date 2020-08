Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: un 5stella vince 1.952.527 euro

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: torna l'appuntamento con i numeri vincenti per l'estrazione di oggi giovedì 6 agosto 2020. Su questa pagina, scopriamo in diretta la sestina vincente del SuperEnalotto, i numeri vincenti delle ruote del Lotto e l'estrazione del 10eLotto. Infine anche le quote relative alle eventuali vincite.

Chi vincerà? In diretta dopo le ore 20:00 conosceremo se qualcuno si aggiudicherà la sestina vincente che vale un jackpot di 22,5 milioni di euro.

SuperEnalotto estrazione oggi giovedì 6 agosto 2020

Aggiornamento: Nessun 6 né 5+1 ma due 5 nell'estrazione del Superenalotto, vincono 78mila euro a testa. Estrazione fortunata per un 5stella che vince 1.952.527 euro.

Ecco la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi giovedì 6 agosto 2020, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto: 21 37 40 46 69 80

Numero Jolly: 3

Numero SuperStar: 65

Estrazione SuperEnalotto n°76 del 6/08/2020

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 2 € 78.101,10 punti 4 410 € 455,09 punti 3 15.835 € 31,98 punti 2 247.350 € 6,01

Le quote Categoria Numero Vincite Le Quote 6 stella (superbonus prima categoria) 0 € 0,00 5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0 € 0,00 5 stella 1 € 1.952.527,50 4 stella 0 € 0,00 3 stella 79 € 3.198,00 2 stella 1.163 € 100,00 1 stella 7.567 € 10,00 0 stella 18.347 € 5,00

Il 5stella è un premio cui si accede giocando il numero SuperStar: la probabilità di vincere è pari a 1 su 112,5 milioni ma al fortunato vincitore spetta la quota del 5 moltiplicata per 25 volte.

Estrazione Lotto oggi giovedì 6 agosto 2020: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi giovedì 6 agosto 2020. Su questa pagina dalle ore 20:00 in diretta l'estrazione del letto con i numeri delle 10 ruote più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

BARI 17 88 49 90 62

CAGLIARI 39 59 66 24 21

FIRENZE 58 64 04 29 79

GENOVA 58 11 19 35 04

MILANO 38 12 70 04 19

NAPOLI 50 66 43 87 55

PALERMO 25 22 52 62 05

ROMA 79 28 20 64 46

TORINO 42 49 05 14 41

VENEZIA 24 73 22 46 19

NAZIONALE 58 76 81 64 59

10eLotto, estrazione di giovedì 6 agosto 2020: i numeri

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione estratta oggi, giovedì 6 agosto 2020.

I numeri del 10eLotto : 4 11 12 17 22 24 25 28 38 39 42 49 50 58 59 64 66 73 79

: 4 11 12 17 22 24 25 28 38 39 42 49 50 58 59 64 66 73 79 Numero Oro: 17

Doppio Oro: 17 88