Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: niente estrazioni sabato 6 gennaio 2024

Niente estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto nella giornata di sabato 6 gennaio. Per il 2024 sono state confermate le quattro estrazioni settimanali (martedì, giovedì, venerdì e sabato), ma quella di oggi, non avrà luogo. Il motivo è semplice, come sempre avviene quando il giorno delle estrazioni cade in concomitanza di una festività, il concorso viene posticipato o anticipato. Nel caso di oggi, sabato 6 gennaio, giorno dell'Epifania, le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, sono state spostate alla successiva data utile, ossia lunedì 8 gennaio 2024.

Lotto e SuperEnalotto: tutte le estrazioni

L'ultima estrazione di questa prima settimana del 2024 rimane quindi quella di ieri, venerdì 5 gennaio, con l'appuntamento con la fortuna che viene rimandato a dopo il weekend. Non sarà l'unica variazione al calendario delle estrazioni dell'anno, ma per il prossimo cambiamento dovremo attendere giovedì 25 aprile 2024 (qui il calendario completo).