Estrazioni SuperEnalotto oggi lunedì 6 giugno 2022

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: l'estrazione di oggi, lunedì 6 giugno, è inusuale. Il calendario delle estrazioni per la prima settimana di giugno, infatti, ha subìto alcune variazioni, perché il 2 giugno (festa della Repubblica) è saltato l'appuntamento con le lotterie. Le estrazioni, infatti, non possono svolgersi durante i giorni festivi. Ecco perché i concorsi sono slittati ai giorni successivi, modificando il calendario delle estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto come segue:

il concorso del Lotto numero 66/22 previsto per giovedì 2 giugno 2022 è slittato a venerdì 3 giugno 2022;

l'estrazione del SuperEnalotto del 2 giugno è slittata a sabato 4 giugno: in quella data sono stati estratti i numeri del Lotto (concorso numero 67/22) e la combinazione vincente del SuperEnalotto (concorso numero 66/22);

il concorso numero 67/22 del SuperEnalotto, previsto per sabato 4 giugno 2022, è posticipato a oggi, lunedì 6 giugno 2022;

infine, a partire da martedì 7 giugno 2022, le estrazioni torneranno a svolgersi secondo il calendario consueto (martedì, giovedì e sabato).

SuperEnalotto oggi estrazione lunedì 6 giugno 2022: i numeri vincenti

Oggi, dunque, c'è solo l'estrazione del SuperEnalotto: su questa pagina pubblicheremo in diretta i sei numeri del SuperEnalotto più il numero Jolly e il Superstar (con le relative quote). Il jackpot del SuperEnalotto di stasera è di 215,2 milioni di euro, un montepremi da record. L'ultimo "6" da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone, in provincia di Fermo.

La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, lunedì 6 giugno 2022, insieme al numero Jolly e al Superstar.

SuperEnalotto n. 67 del 06/06/2022