Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 6 ottobre 2020

Tornano oggi le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: è martedì 6 ottobre. Come ad ogni estrazione l'appuntamento con la fortuna è qui su Today poco dopo le venti. Iniziamo col sempre dal SuperEnalotto che per il concorso del 6 ottobre mette in palio un jackpot piuttosto corposo: 47,7 milioni di euro. In questo momento si tratta del monterpremi più alto al mondo. L'ultimo concorso non ha regalato né 6 né 5+1. Agli otto punti "5" sono andati poco più di 25mila euro. In diretta su questo sito anche le estrazioni di Lotto e 10eLotto. La pagina sarà aggiornata in tempo reale non appena i numeri verranno estratti dall'urna.

Lotto, estrazione di oggi 6 ottobre 2020: i numeri vincenti

Il premio più alto dell'ultima estrazione del Lotto è finito a Loreto, in provincia di Ancona, dove un fortunato ha vinto 39 mila euro grazie ad un terno realizzato sulla ruota di Bari. In basso i numeri dell'estrazione di oggi 6 ottobre.

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

Se avete problemi nella visualizzazione dei numeri è possibile aggiornare la pagina a questo link.

Estrazioni oggi 6 ottobre 2020: i numeri del SuperEnalotto

In basso poco dopo le venti i numeri del SuperEnalotto comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le quote saranno rese noto intorno alle 20:45.

Sestina vincente SuperEnalotto:

Numero Jolly:

SuperStar:

10eLotto, i numeri estratti il 6 ottobre 2020

E come sempre concludiamo con la combinazione estratta oggi al 10eLotto.

