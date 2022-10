Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 6 ottobre 2022

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: l'estrazione di oggi giovedì 6 ottobre 2022 in diretta su Today.it. Su questa pagina tutti i numeri vincenti di oggi: prima i numeri estratti sulle ruote del Lotto, i sei numeri vincenti del SuperEnalotto più il numero Jolly e il Superstar (con le relative quote) e infine la combinazione vincente del 10eLotto. Il jackpot a disposizione del '6' per questo concorso sale così a 283,7 milioni di euro. Vediamo come sono andate le estrazioni di oggi.

Lotto oggi estrazione giovedì 6 ottobre 2022: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi giovedì 6 ottobre 2022. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale vengono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

BARI 29 2 3 27 11

CAGLIARI 89 59 8 46 45

FIRENZE 11 89 84 8 14

GENOVA 76 64 9 83 58

MILANO 49 1 9 70 10

NAPOLI 56 19 62 12 68

PALERMO 23 75 51 53 48

ROMA 82 89 80 14 54

TORINO 84 12 9 46 87

VENEZIA 53 4 60 28 7

NAZIONALE 47 4 22 8 1

SuperEnalotto di oggi: estrazione giovedì 6 ottobre 2022

La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi giovedì 6 ottobre 2022, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi: 20 62 10 28 70 87

Numero Jolly: 59

Numero Superstar: 26

Concorso Nº120 del 6 ottobre 2022

Nell'ultima estrazione non è arrivato il sognato '6' milionario: per questo motivo il jackpot in palio stasera per la sestina vincente del SuperEnalotto è arrivato alla cifra record di 283,7 milioni di euro.

10eLotto, estrazione di giovedì 6 ottobre 2022: i numeri vincenti di oggi

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, giovedì 6 ottobre 2022.

Numeri 10eLotto: 1 2 3 4 8 11 12 19 23 29 49 53 56 59 64 75 76 82 84 89

Numero oro: 29

Doppio oro: 29 2