Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 7 gennaio 2021

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi, giovedì 7 gennaio 2021 in diretta su Today. Tutti i numeri vincenti estratti, le combinazioni e le quote della terza estrazione del superenalotto che mette in palio un jackpot da oltre 87 milioni di euro

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: ecco tutti i numeri vincenti di oggi, giovedì 7 gennaio 2021 in diretta su Today. Su questa pagina seguiremo la terza estrazione dell'anno iniziando dai sei numeri vincenti del SuperEnalotto, poi i numeri vincenti del Lotto e per finire la combinazione vincente del 10eLotto. Oltre ai numeri estratti trovate anche le quote dei premi dispensati dal SuperEnalotto.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazione oggi 7 gennaio

Dalle ore 20:00 saranno pubblicati in diretta i numeri via via estratti. Se la pagina non si aggiorna automaticamente, cliccare qui. Veniamo dunque ai numeri vincenti estratti oggi per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto delle estrazioni di oggi giovedì 7 gennaio 2021.

SuperEnalotto oggi 7 gennaio 2021: i numeri vincenti

Il concorso n° 3 del 7/1/2021 mette in palio per il fortunato giocatore che indovinerà la sestina vincente del superenalotto un jackpot da oltre 87 milioni di euro. Vediamo dunque la sestina vincente del SuperEnalotto di oggi giovedì 7 gennaio 2021, insieme al Numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto: --

Numero Jolly: --

Numero SuperStar: --

Se non riuscite a visualizzare i numeri aggiornate la pagina a questo link.

Lotto, l'estrazione di oggi giovedì 7 gennaio 2021: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, giovedì 7 gennaio 2021. Disponibili su questa pagina i numeri delle dieci ruote più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

BARI --

CAGLIARI --

FIRENZE --

GENOVA --

MILANO --

NAPOLI --

PALERMO --

ROMA --

TORINO --

VENEZIA --

NAZIONALE --

Ricordiamo che gli numeri del Lotto saranno estratti dopo le ore 21:00 così come i numeri del 10eLotto.

10eLotto, estrazione del 7 gennaio 2022: i numeri

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, giovedì 7 gennaio 2021.