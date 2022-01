Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di venerdì 7 gennaio 2022

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, ecco l'estrazione di oggi. I numeri vincenti di venerdì 7 gennaio 2022, con le combinazioni estratte stasera e i numeri di tutte le ruote del Lotto. Attenzione, però: cambia di nuovo il calendario degli appuntamenti con le lotterie italiane in virtù delle festività, perché le estrazioni non possono cadere in concomitanza con i giorni festivi. L'estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in programma ieri, nel giorno dell'Epifania, non è stata effettuata. Cosa accade oggi? L'estrazione del Lotto e 10eLotto che non si è svolta ieri verrà recuperata stasera.

Il gioco del Lotto tornerà poi direttamente martedì 11 gennaio 2022 con la nuova estrazione, riprendendo i suoi appuntamenti canonici ogni martedì, giovedì e sabato. Discorso diverso per l'estrazione del SuperEnalotto, che seguirà un calendario differente rispetto agli appuntamenti di Lotto e 10eLotto. L'estrazione mancata di ieri, infatti, verrà recuperata il prossimo sabato 8 gennaio, mentre l'estrazione originariamente in programma l'8 gennaio è rimandata a lunedì 10 gennaio 2022. La prossima settimana, quindi, le estrazioni del SuperEnalotto saranno quattro e non tre: si terranno infatti di lunedì, martedì, giovedì e sabato.

Lotto oggi estrazione venerdì 7 gennaio 2022: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, venerdì 7 gennaio 2022. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli intorno alle ore 20.

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

Se non visualizzi correttamente i numeri ricarica la pagina a questo link.

SuperEnalotto di oggi: estrazione venerdì 7 gennaio 2022 rinviata

Stasera nessuna estrazione del SuperEnalotto. L'estrazione mancata di giovedì 6 gennaio 2022 verrà recuperata domani sabato 8 gennaio, mentre l'estrazione originariamente in programma l'8 gennaio è rimandata a lunedì 10 gennaio 2022. La prossima settimana, quindi, le estrazioni del SuperEnalotto saranno quattro e non tre: si terranno infatti di lunedì, martedì, giovedì e sabato. Il jackpot per il prossimo concorso è pari a 136,3 milioni di euro.

10eLotto, estrazione 7 gennaio 2022: i numeri vincenti di oggi

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, venerdì 7 gennaio 2022.

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

Estrazioni Lotto e numeri SuperEnalotto: il calendario