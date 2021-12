Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 9 dicembre 2021

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: ecco i numeri vincenti delle estrazioni di oggi giovedì 9 dicembre 2021. L'appuntamento è come sempre alle ore 20, con la diretta su Today per scoprire tutte le combinazioni estratte stasera: prima i numeri vincenti delle ruote del Lotto, poi la sestina vincente del SuperEnalotto con il numero Jolly e il numero SuperStar (a seguire poi le quote relative alle eventuali vincite) e infine la combinazione dell'estrazione del 10eLotto.

Nessun 6 nell'estrazione di martedì 7 dicembre. Il jackpot vola così a 120,8 milioni di euro. L'ultimo 6 da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Su questa pagina a partire dalle 20 tutti i numeri vincenti delle estrazioni di oggi.

Estrazione Lotto oggi giovedì 9 dicembre 2021: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, giovedì 9 dicembre 2021. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli intorno alle ore 20.

BARI --

CAGLIARI --

FIRENZE --

GENOVA --

MILANO --

NAPOLI --

PALERMO --

ROMA --

TORINO --

VENEZIA --

NAZIONALE --

?

Se non visualizzi correttamenti i numeri aggiorna la pagina a questo link.

SuperEnalotto giovedì 9 dicembre 2021: estrazione oggi

Dalle ore 20 in diretta la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi giovedì 9 dimcebre, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto: --

Numero Jolly: --

Numero SuperStar: --

10eLotto, estrazione del 9 dicembre 2021: i numeri

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione estratta oggi, giovedì 9 dicembre 2021.