Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 9 gennaio 2021

L'estrazione di sabato 9 gennaio in diretta. Il concorso Sisal mette in palio un jackpot 89,1 milioni di euro. Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: dalle 20 l'appuntamento con i numeri vincenti

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 9 gennaio 2021: torna l'appuntamento con i numeri vincenti. Come sempre poco dopo le 20 conosceremo la sestina fortunata del SuperEnalotto e le combinazioni di Lotto e 10eLotto. Per il concoso di questa sera la lotteria di casa Sisal mette sul piatto 89,1 milioni di euro. L'ultima estrazione non ha fatto registrare né 6 né 5+1, ma "solo" sei punti "5" da circa 29mila euro. In tutto il 2020 sono stati vinti due premi di prima categoria: l'ultimo sei risale allo scorso luglio ed è stato centrato a Sassari. Il montepremi dunque continua a salire. In diretta su Today anche le estrazioni di Lotto e 10eLotto di oggi sabato 9 gennaio 2021.

Lotto oggi, estrazione di sabato 9 gennaio: i numeri vincenti

Come sempre poco dopo le 20 conosceremo in tempo reale le combinazioni delle dieci ruote più quella Nazionale comunicati da Lottomatica. L'estrazione si concluderà intorno alle 21.

Estrazione Lotto 09/01/2021

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

Estrazione SuperEnalotto: i numeri di oggi 9 gennaio 2021

E veniamo ai numeri vincenti del SuperEnalotto che come sempre verranno comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qualche minuto dopo le 20. Estrazione del 9/01/2021.

Sestina vincente:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Numeri 10eLotto, estrazione del 9 gennaio

E come ad ogni estrazione concludiamo con i numeri del 10eLotto che verranno comunicati questa sera dopo le 21.