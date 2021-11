Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 9 novembre 2021

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: ecco i numeri vincenti delle estrazioni di oggi martedì 9 novembre 2021. Dalle 20 l'appuntamento consueto in diretta con l'estrazione della sestina vincente del SuperEnalotto, i numeri vincenti delle ruote del Lotto e la combinazione dell'estrazione del 10eLotto. Infine anche le quote relative alle eventuali vincite. Today seguirà le operazioni in tempo reale su questa pagina.

Non sono stati registrati '6' e '5+1', ma dieci fortunati giocatori hanno centrato un '5' da 19mila euro. Il jackpot vola a 110.571.166,04 euro.

In diretta dalle ore 20 l'estrazione dei numeri del SuperEnalotto e le combinazioni vincenti di Lotto e 10eLotto.

Estrazione Lotto oggi martedì 9 novembre 2021: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, martedì 9 novembre 2021. Di seguito i numeri delle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

BARI 70 76 54 57 35

CAGLIARI 79 44 68 69 18

FIRENZE 64 26 44 28 88

GENOVA 45 27 48 21 67

MILANO 29 16 81 40 77

NAPOLI 12 64 79 65 14

PALERMO 76 83 66 23 37

ROMA 62 28 86 9 20

TORINO 38 62 42 25 20

VENEZIA 53 43 80 29 7

NAZIONALE 4 61 75 71 21

SuperEnalotto martedì 9 novembre 2021: estrazione oggi

Dalle ore 20 in diretta la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi martedì 9 novembre insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto: 17 6 60 3 54 14

Numero Jolly: 83

Numero SuperStar: 78

LE QUOTE CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 10 € 19.188,35 punti 4 980 € 200,89 punti 3 33.723 € 17,48 punti 2 449.861 € 5

10eLotto, estrazione di martedì 9 novembre 2021: i numeri

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione estratta oggi, martedì 9 novembre 2021.