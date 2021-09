Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 9 settembre 2021

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: in diretta i numeri vincenti di oggi giovedì 9 settembre 2021. Come ogni giovedì poco dopo le 20 è avvenuta l'estrazione della sestina fortunata del SuperEnalotto, dei numeri di tutte le ruote del Lotto e infine della combinazione del 10eLotto. Per l'estrazione di questa sera il concorso di casa Sisal mette sul piatto 78,5 milioni di euro.

Nell'estrazione precedente, relativa a marterdì 7 settembre, non sono stati realizzati né '6' né '5+1'. La vincita più alta del Lotto, pari a 22.500 euro, è finita a Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone, mentre il 10eLotto ha premiato Milano dove un fortunato si è aggiudicato 100mila euro. In diretta su questa pagina i numeri di tutte le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 9 settembre in tempo reale.

Estrazioni Lotto di oggi giovedì 9 settembre 2021: i numeri vincenti

L'estrazione si è conclusa. In basso tutti i numeri delle ruote del Lotto del 09/09/2021.

Bari 29 25 88 56 15

Cagliari 18 89 25 11 22

Firenze 37 40 10 43 61

Genova 45 77 88 62 76

Milano 56 74 58 43 54

Napoli 49 73 21 84 22

Palermo 29 12 64 10 42

Roma 58 27 54 48 9

Torino 48 82 28 32 49

Venezia 01 08 54 12 72

Nazionale 62 71 27 90 89

+ Fonte dei numeri Lottomatica +

SuperEnalotto: estrazione di oggi, giovedì 9 settembre 2021

Estrazione n. 108 del 09/09/2021

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: 6 58 64 73 76 86

Numero Jolly: 59

Numero SuperStar: 45

+ Quote disponibili intorno alle 20:45 +

Fonte dei numeri: Agenzia delle dogane e dei monopoli

Estrazione 10eLotto oggi giovedì 9 settembre 2021: i numeri vincenti

E come sempre concludiamo con i numeri del 10eLotto. In basso, non appena disponibile, la combinazione estratta oggi, giovedì 9 settembre 2021.