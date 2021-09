Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 9 settembre 2021

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: in diretta i numeri vincenti di oggi giovedì 9 settembre 2021. Poco dopo le 20 conosceremo la sestina fortunata del SuperEnalotto, i numeri di tutte le ruote del Lotto e infine la combinazione del 10eLotto. Per l'estrazione di questa sera il concorso di casa Sisal mette sul piatto 78,5 milioni di euro.

Nell'estrazione precedente, relativa a marterdì 7 settembre, non sono stati realizzati né '6' né '5+1'. La vincita più alta del Lotto, pari a 22.500 euro, è finita a Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone, mentre il 10eLotto ha premiato Milano dove un fortunato si è aggiudicato 100mila euro. In diretta su questa pagina i numeri di tutte le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 9 settembre in tempo reale.

Estrazioni Lotto di oggi giovedì 9 settembre 2021: i numeri vincenti

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

SuperEnalotto: estrazione di oggi, giovedì 9 settembre 2021

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Estrazione 10eLotto oggi giovedì 9 settembre 2021: i numeri vincenti

E come sempre concludiamo con i numeri del 10eLotto. In basso, non appena disponibile, la combinazione estratta oggi, giovedì 9 settembre 2021.