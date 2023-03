Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 16 marzo 2023

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi giovedì 16 marzo 2023 in diretta su Today.it. Prima tutte le ruote del Lotto, poi i sei numeri vincenti del SuperEnalotto più il numero Jolly e il Superstar (con le relative quote) e infine la combinazione vincente del 10eLotto. Nell'ultima estrazione non è stato centrato nessun 6 o 5+1, ma otto fortunati hanno centrato il 5 vincendo oltre 30mila euro ciascuno. Il jackpot del SuperEnalotto supera i 68 milioni di euro.

Su questa pagina potrete trovare tutti i numeri vincenti.

Lotto oggi estrazione giovedì 16 marzo 2023: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, giovedì 16 marzo 2023. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli intorno alle ore 20.

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

SuperEnalotto di oggi: estrazione giovedì 16 marzo 2023

La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, giovedì 16 marzo 2023, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

10eLotto, estrazione 16 marzo 2023: i numeri vincenti di oggi

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, giovedì 16 marzo 2023.