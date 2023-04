Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 20 aprile 2023

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi giovedì 20 aprile 2023: i numeri vincenti in diretta a partire dalle 20. Come sempre seguiremo in tempo reale l'estrazione dei numeri vincenti del SuperEnalotto e vi daremo conto delle combinazioni di Lotto e 10eLotto: prima tutte le ruote del Lotto, poi i sei numeri del SuperEnalotto più il numero Jolly e il Superstar - con le relative quote -, e infine la combinazione vincente del 10eLotto.

Lotto oggi estrazione giovedì 20 aprile 2023: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, giovedì 20 aprile 2023. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale sono comunicati da Lottomatica.

Bari 65 12 68 64 54

Cagliari 63 51 76 32 84

Firenze 69 90 61 10 62

Genova 10 39 69 22 32

Milano 43 40 9 4 87

Napoli 13 45 77 63 39

Palermo 30 27 10 36 14

Roma 25 7 23 10 29

Torino 13 77 36 79 7

Venezia 29 32 27 78 47

Nazionale 57 62 20 78 76

SuperEnalotto di oggi: estrazione giovedì 20 aprile 2023

La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, giovedì 20 aprile 2023, insieme al numero Jolly e al Superstar.

SuperEnalotto n. 47 del 20/04/2023

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi: 4 5 7 21 45 52

Numero Jolly: 77

Numero Superstar: 37

10eLotto, estrazione 20 aprile 2023: i numeri vincenti di oggi

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, giovedì 20 aprile 2023.