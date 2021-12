Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: cosa succede sabato 25 dicembre 2021

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: ci saranno le estrazioni di oggi, sabato 25 dicembre? Una domanda che molti giocatori si stanno ponendo, considerando di norma, il sabato è uno dei giorni, insieme al martedì e al giovedì, in cui vengono estratti i numeri vincenti di questi tre giochi

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: quando verrà recuperata l'estrazione del 25 dicembre?

Invece, le estrazioni previste per stasera non avranno luogo. Come accade spesso quando una festività coincide con il giorno del concorso, il Natale non fa certo eccezione, motivo per cui le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 25 dicembre sono state posticipate a lunedì 27 dicembre 2021.

SuperEnalotto Natale e Capodanno: le altre date che cambiano

Ma quella di oggi, sabato 25 dicembre, non sarà l'unica estrazione a dover cambiare data durante il periodo delle feste natalizie. Come spiegato da Sisal in una nota, Anche l'estrazione del SuperEnalotto di Capodanno si svolgerà lunedì 3 gennaio 2022, mentre quella prevista per giovedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, slitta invece a sabato 8 gennaio. Di conseguenza, anche l'estrazione di sabato dovrà essere recuperata, cosa che avverrà lunedì 10 gennaio 2022.

Lotto e 10eLotto: il calendario per le Feste

Calendario simile per Lotto e 10eLotto: l’estrazione prevista per il giorno 25 dicembre 2021, verrà posticipata al giorno 27 dicembre 2021; l’estrazione prevista per il giorno 1 gennaio 2022, verrà posticipata al giorno 3 gennaio; l’estrazione prevista il 6 gennaio, verrà posticipata al giorno 7 gennaio 2022