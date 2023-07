SuperEnalotto Lotto 10eLotto, estrazione oggi sabato 8 luglio 2023: tutti i numeri vincenti in diretta

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: estrazioni oggi sabato 8 luglio 2023 in diretta su Today.it. Su questa pagina, poco dopo le ore 20, seguiremo in tempo reale le estrazioni di stasera e scopriremo insieme tutti i numeri vincenti. Prima le ruote del Lotto, poi la sestina vincente del SuperEnalotto con numero Jolly e Superstar, e infine la combinazione vincente del 10eLotto.

Ieri, venerdì 7 luglio, è avvenuta la prima estrazione in questo giorno della settimana, un nuovo appuntamento che resterà in vigore fino alla fine del 2023. Nell'estrazione speciale di ieri non sono stai centrati il '6' e il '5+1', ma due fortunati giocatori hanno centrato il '5' da oltre 56mila euro. In palio per la sestina vincente del SuperEnalotto di stasera c'è un Jackpot da 23.5 milioni di euro.

Lotto oggi estrazione sabato 8 luglio 2023: i numeri vincenti

I numeri vincenti del Lotto del concorso di oggi, sabato 8 luglio 2023. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli intorno alle ore 20. Oggi sarà possibile giocare al Lotto fino alle ore 19:30, online e in tutte le ricevitorie abilitate.

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

Se non visualizzi correttamente i numeri ricarica la diretta a questo link.

SuperEnalotto di oggi: estrazione sabato 8 luglio 2023

La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, sabato 8 luglio 2023, insieme al numero Jolly e al numero Superstar. Oggi sarà possibile giocare al SuperEnalotto fino alle ore 19:30, online e in tutte le ricevitorie abilitate. I numeri vincenti vengono comunicati da Sisal dopo le ore 20: di seguito, l'estrazione in diretta.

Concorso N.82 dell'8 luglio 2023

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

10eLotto, estrazione sabato 8 luglio 2023: i numeri vincenti di oggi

E infine i numeri del 10eLotto serale abbinati all'estrazione del Lotto, con la combinazione vincente estratta oggi, sabato 8 luglio 2023.

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

Continua a leggere su Today...