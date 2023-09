Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto di oggi venerdì 8 settembre 2023: i numeri vincenti

Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto: le estrazioni di oggi venerdì 8 settembre 2023, in diretta su Today.it. Prima tutte le ruote del Lotto con abbinata l'estrazione del 10eLotto serale, poi i sei numeri vincenti del SuperEnalotto con numero Jolly, Superstar e relative quote. Il montepremi del concorso N.116 di oggi, l'ultimo della settimana, mette in palio più di 51 milioni di euro. Scoprite subito se avete vinto: in diretta dalle ore 20, su questa pagina potete verificare in tempo reale tutti i numeri delle estrazioni di stasera.

Lotto oggi estrazione venerdì 8 settembre 2023: i numeri vincenti

L'estrazione del Lotto del concorso di oggi venerdì 8 settembre 2023, in diretta. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale sono comunicati da Lottomatica intorno alle ore 20.

Bari: 50 67 19 8 38

Cagliari: 3 47 27 66 23

Firenze: 86 41 40

Genova: 25 7 3 27 66

Milano: 6 35 60 83 14

Napoli: 51 54 56 87 11

Palermo: 32 49 46 60

Roma: 9 15 78 35 24

Torino: 57 6 68 85

Venezia

Nazionale

SuperEnalotto di oggi: estrazione venerdì 8 settembre 2023

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, venerdì 8 settembre 2023, insieme al numero Jolly e al Superstar. I numeri vincenti del concorso N.117 in diretta. La sestina vincente viene comunicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo le ore 20.

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

Concorso Nº117 dell'8 settembre 2023

Nella precedente estrazione non è arrivato il sognato '6' milionario né il '5+1': per questo motivo il Jackpot in palio stasera per la sestina vincente del SuperEnalotto è arrivato alla cifra di 51,6 milioni di euro.

10eLotto, estrazione oggi 8 settembre 2023: i numeri vincenti

E infine, la diretta per i numeri del 10eLotto serale associati al Lotto, con la combinazione vincente estratta oggi, venerdì 8 settembre 2023, insieme al "numero oro" e ai numeri "doppio oro" ed extra".

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

