Lotto e SuperEnalotto, cambiano le date delle estrazioni a gennaio 2022: il calendario

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: come cambiano le estrazioni durante le Feste? Dopo quella di Natale, anche le estrazioni previste nei giorni di Capodanno e dell'Epifania subiranno delle variazioni dai giorni ''classici'', ossia martedì, giovedì e sabato.

La prima estrazione a slittare sarà proprio quella prevista per sabato 1 gennaio 2022, che invece slitterà a lunedì 3 gennaio 2022, sia per quanto riguarda il SuperEnalotto che per il Lotto e il 10eLotto. Vediamo nel dettaglio il calendario delle variazioni nei primi giorni del nuovo anno.

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: quando saranno le estrazioni

Iniziamo dal SuperEnalotto, in occasione delle festività il calendario delle estrazioni sarà il seguente:

l’estrazione del concorso n.1 di sabato 1 gennaio 2022 è posticipata a lunedì 3 gennaio 2022;

l’estrazione del concorso n.3 di giovedì 6 gennaio 2022 è posticipata a sabato 8 gennaio 2022;

l’estrazione del concorso n.4 di sabato 8 gennaio 2022 è posticipata a lunedì 10 gennaio 2022.

Invece, per quanto riguarda Lotto e 10eLotto, le modifiche saranno queste: l'estrazione prevista per il 1° gennaio verrà posticipata al 3 e l'estrazione prevista il 6 gennaio verrà posticipata al 7 gennaio.