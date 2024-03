Raffica di vincite con la stessa giocata: "Sempre quei 4 numeri. Molti hanno puntato solo 1 euro"

Gli stessi quattro numeri giocati al Lotto e tante città italiane baciate dalla fortuna. "Ha davvero qualcosa di incredibile quanto successo nell'estrazione del Lotto di sabato 16 marzo", scrive l'agenzia di stampa Agimeg, specializzata nel settore dei giochi. Il motivo? Tutte le dieci vincite più alte del concorso sono state ottenute grazie alla stessa identica giocata sulla ruota di Genova, per un totale di quasi 2 milioni di euro distribuiti. In tutti i casi è stata la quaterna con i numeri 6, 10, 37 e 62 a risultare vincente.

Ecco perché ci sono state vincite a raffica in tutta Italia, a cominciare da quella più alta da 376.500 euro a Bellizzi, comune in provincia di Salerno, con 3 euro puntati. Poi, a fronte di 1 solo euro puntato in tutte le giocate, vincite da 216.600 euro ciascuna a Milano, Montebelluna (Treviso), Siracusa, Teggiano (Salerno) e Varese.

Poi 134.250 euro a Seregno (Monza e Brianza), 129.750 euro a Modica (Ragusa) e Balvano in provincia di Potenza, e infine 124.750 euro a Castell'Arquato (Piacenza). Sempre con la stessa quaterna sulla ruota di Genova.

Estrazione Lotto 16/03/2024:

BARI: 17 57 87 39 24

CAGLIARI: 9 59 12 8 63

FIRENZE: 13 73 41 43 17

GENOVA: 6 58 10 37 62

MILANO: 43 71 21 85 23

NAPOLI: 89 66 11 44 14

PALERMO: 87 23 13 46 45

ROMA: 89 8 43 68 55

TORINO: 32 52 11 39 65

VENEZIA: 78 65 16 27 21

NAZIONALE: 78 16 44 60 28