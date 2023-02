SuperEnalotto: quanti soldi andranno davvero ai vincitori e quanti allo Stato

I conti sono presto fatti. A partire da marzo 2020 la trattenuta fiscale per le vincite al Superenalotto di importo superiore a 500 euro è salita al 20%. Ciò vuol dire che una parte cospicua del maxi premio da oltre 371 milioni centrato ieri finirà proprio allo Stato. Di quanti soldi parliamo? Di oltre 74 milioni di euro. Quel 20% verrà ovviamente sottratto alla quota dei 90 giocatori che hanno ciascuno scommesso cinque euro vincendo circa 4 milioni e 123 mila euro a testa.

Una cifra che però, calcolando anche la tassazione, scende a circa 3,3 milioni di euro. Intendiamoci, si tratta di una somma che può comunque cambiare la vita. Per quanto il maxi jackpot non sia finito nelle mani di un solo fortunato, quella di ieri, giovedì 16 febbraio 2023, è un’estrazione che resterà comunque nella storia del gioco. L'ultimo "6", da 156 milioni risaliva al 22 maggio 2021. Un "digiuno" lunghissimo interrotto grazie a un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal: 90 quote da 5 euro.

Che cosa è la bacheca dei sistemi

La Bacheca dei sistemi ha dunque permesso a 90 giocatori di dividersi il montepremi da record del SuperEnalotto. Ma come funziona? Come riporta Agipronews, la Bacheca dei sistemi è la "lavagna virtuale" in cui i ricevitori si scambiano le giocate e possono prenotare le quote da rivendere ai propri clienti. La suddivisione in quote permette di partecipare a un sistema che mette in gioco più combinazioni, aumentando le probabilità di vincita, riducendo la spesa e dando la possibilità al giocatore di decidere quante quote mettere in gioco.

L'ultimo Jackpot vinto con la "Bacheca dei sistemi" risale ai 177 milioni del 30 ottobre 2010, grazie a un sistema a caratura: le 70 quote da 24 euro ciascuna vennero acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai giocatori.