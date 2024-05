Salvatore, il tabaccaio dei 101 milioni di euro al SuperEnalotto: "Spero che chi ha vinto si faccia vivo"

Festa grande a Napoli: è la tabaccheria di Salvatore Gaspari, nel cuore di via Toledo, la ricevitoria dov'è stato centrato il Jackpot da sballo, ben 101 milioni di euro al SuperEnalotto, vinti nell'estrazione del 10 maggio, con una giocata da soli 2 euro. "Abbiamo appena scoperto la vincita, mi stanno scrivendo in questo momento su Whatsapp – dice ad Agipronews il titolare dell'esercizio -. E' una notizia che ci rende molto felici. Un'idea su chi possa essere il fortunato? Ci troviamo in una zona molto turistica, qui vengono a giocare in tantissimi ogni giorno, quindi è impossibile sapere chi sia il vincitore".

Non è la prima volta che nella tabaccheria di via Toledo arriva una ricca vincita: "Ce ne sono state diverse – spiega Gaspari -. Sei o sette anni fa è stato vinto un milione sempre al SuperEnalotto, ma ovviamente non c'è mai stata una vincita simile". Poi conclude: "Un messaggio al vincitore? Spero che si ricordi di noi e si faccia vivo".

Primo sei del 2024 al SuperEnalotto

È la prima vincita con punti sei del 2024. Si tratta della nona vincita più alta mai assegnata dalla storia del gioco. La Campania si conferma la regione più fortunata con 20 Jackpot. L'ultimo '6' da 85,1 milioni di euro era stato centrato a Rovigo il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro. Il bottino record da oltre 371 milioni di euro, invece, il più alto assegnato nella storia dei 25 anni di SuperEnalotto, è stato centrato il 16 febbraio 2023 da 90 vincitori tramite la Bacheca dei Sistemi.

Le 10 vincite più alte nella storia del SuperEnalotto

Ecco la classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto.

1 - 371,1 milioni di euro il 16/02/2003 - Bacheca dei Sistemi – 90 quote ;

2 - 209,1 milioni di euro il 13/08/2019 - Lodi (Lo);

3 - 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 - Bacheca dei Sistemi – 70 quote;

4 - 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 - Vibo Valentia (Vv);

5 - 156,2 milioni di euro il 22/05/2021 - Montappone (Fm);

6 - 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 - Bagnone (Ms);

7 - 139 milioni di euro il 09/02/2010 - Parma (Pr) e Pistoia (Pt);

8 - 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 - Caltanissetta (Cl);

9 - 101,5 milioni di euro il 10/05/2024 - Napoli (Na);

10 - 100,7 milioni di euro il 23/10/2008 - Catania (Ct). 11 - 94,8 milioni di euro il 19/05/2012 - Catania (Ct).