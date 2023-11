Come riscuotere il jackpot da 85 milioni di euro del SuperEnalotto: le cose da sapere

Con una schedina da soli tre euro, un fortunato giocatore ha centrato la sestina vincente del SuperEnalotto estratta lo scorso 16 novembre. La giocata è stata effettuata in una tabaccheria di Rovigo e ha portato a una vincita da 85 milioni di euro. "Sono stato felicissimo, è una vincita davvero importante - ha spiegato il proprietario Giampietro Fornasiero ad Agipronews -. Non ho idea di chi possa essere il vincitore. Noi abbiamo una nostra clientela fissa di persone che abitano nei dintorni, ma essendo situati in una strada che permette l'accesso alla città, qui arrivano anche tante persone di passaggio. Spero che a vincere sia stato qualcuno che ne aveva bisogno, e che soprattutto possa fare del bene".

SuperEnalotto, come riscuotere il montepremi da 85 milioni

A differenza del jackpot da 371 milioni vinto lo scorso 16 febbraio, diviso tra 90 quote di un sistema, quello di Rovigo potrebbe finire interamente nelle tasche di un singolo giocatore, al momento ignoto. Ma cosa dovrà fare questo misterioso giocatore che da qualche giorno può considerarsi milionario? Il primo passo è ovviamente mantenere la calma. Vincere 85 milioni di euro non è una cosa che succede ogni giorno, ma sicuramente è un avvenimento che può cambiare la propria vita e quella della propria famiglia, "sistemandola" per generazioni. Dopo aver trattenuto l'euforia, il vincitore deve seguire un iter per riscuotere in sicurezza la somma. In primo luogo va ricordato che la persona in questione non riceverà l'intera somma. Gli 85 milioni sono infatti soggetti a una tassazione del 20%: 17 andranno quindi nelle casse dello Stato e i restanti 68 finiranno effettivamente nelle tasche del vincitore.

Ovviamente, la ricevuta della giocata è fondamentale: chiunque sia in possesso del titolo e si presenti per la riscossione, è considerato il vincitore. Quindi va conservata sempre l'originale costituisce il solo e unico titolo di legittimazione per la riscossione della vincita. La stessa deve essere presentata integra e leggibile in ogni sua parte. Il giocatore deve presentare all'Ufficio Premi Sisal la carta d’Identità, il codice fiscale e la ricevuta della giocata vincente, fisica (se hai giocato nel Punto vendita) o online (se hai giocato sa sito o da App). Per l'effettivo accredito della somma sarà necessario fornire un indirizzo Iban: in nessun caso la somma verrà consegnata in contanti. Le sedi dove presentarsi per la riscossione sono a Milano in Via A. Tocqueville, 13 o a Roma in Via Sacco e Vanzetti, 89. L'orario di apertura è dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. La riscossione della vincita deve avvenire entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

Il pagamento della vincita deve avvenire per legge entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, per le vincite superiori a un milione di euro Nei casi in cui l’importo della vincita è invece inferiore al milione, il pagamento avviene entro 30 giorni solari dalla consegna della ricevuta.

Il fortunato vincitore, ovviamente, è tutelato dal rispetto sulla privacy e in nessun caso, a meno di sua specifica volontà, Sisal potrà comunicare la sua identità a terze parti.

Continua a leggere su Today.it...