SuperEnalotto, in premio il jackpot più alto del mondo: cosa fare in caso di vincita

Il SuperEnalotto mette in palio il jackpot più alto del mondo: 306,4 milioni di euro per i fortunati che centreranno il "6" nell'estrazione di oggi 12 novembre 2022. Il nuovo primato è stato raggiunto quattro giorni fa, quando ha preso il posto del Powerball, che ha assegnato il montepremi più alto della storia ad un fortunato vincitore californiano. Negli Usa, i due principali concorsi, Powerball e MegaMillions, mettono sul piatto rispettivamente addirittura 1,9 miliardi di euro e 154 milioni di dollari. L'estrazione di stasera del SuperEnalotto è una delle più attese nella storia del gioco. Today.it la seguirà come sempre in diretta.

Il SuperEnalotto di oggi 12 novembre, con il jackpot di 306,4 milioni di euro, è il sostanzioso anche in Europa, considerando che il record è detenuto dai 220 milioni di euro vinti all'EuroMillions in Francia lo scorso anno. La sestina vincente manca all'appello ormai da un anno e mezzo, quando, il 22 maggio 2021, nel borgo di Montappone, in provincia di Fermo, un giocatore si portò a casa 156 milioni di euro con una schedina da 2 euro. Ma il primato del montepremi più alto nella venticinquennale storia del concorso resta quello di Lodi, dove vennero vinti 209 milioni di euro il 13 agosto 2019.

Cosa fare se vinci al SuperEnalotto

Ma nel caso fossi tu il fortunato vincitore in uno dei prossimi concorsi, cosa dovresti fare in concreto, senza farti prendere in contropiede dal panico o dall'euforia, per incassare la cifra mastodontica in tutta sicurezza? Ecco un elenco di informazioni importanti: