SuperEnalotto, si cercano 23 vincitori: non hanno ritirato il premio

Vincitori al SuperEnalotto cercasi. Su un totale di ben 300 premi da 50mila euro assegnati grazie all'iniziativa speciale "Super Estate" di SuperEnalotto SuperStar, ben 23 risultano ancora da ritirare. I premi sono stati assegnati nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n. 83 di martedì 12 luglio 2022, n. 84 di giovedì 14 luglio 2022 e n. 85 di sabato 16 luglio 2022). A questo link trovate l'elenco dei punti vendita interessati dalle vincite non riscosse.

Sisal ricorda in una nota di verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita. D'altra parte parliamo non parliamo di spiccoli, ma di una somma piuttosto consistente.