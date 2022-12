Superenalotto, vinto 5+1 milionario: ecco dove

Nell'ultima estrazione del SuperEnalotto di sabato 17 dicembre 2022 non c'è stato il sognato 6 da oltre 330 milioni di euro, ma la fortuna ha toccato una giocatrice o un giocatore con un corposo 5+1 da 1.146.915,35 euro. La vincita è stata registrata presso il punto vendita Sisal di via Padova 6 a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova. Inoltre, sono undici i "5" centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 33.685,63 euro a testa. Da segnalare anche tre "4 stella" da 25.608 euro ciascuno.

La prolungata assenza della sestina vincente del SuperEnalotto ha fatto lievitare il montepremi a 330,2 milioni di euro. L’ultimo "6" è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone, in provincia di Fermo, nelle Marche, per 156 milioni di euro.