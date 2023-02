Vinti 371 milioni di euro col 6 al SuperEnalotto

Infine, il giorno è arrivato: è stato vinto il 6 milionario al SuperEnalotto. Nell'estrazione di stasera sono stati vinti 371.133.424,51 euro. L'ultimo "6", da 156 milioni, era stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone, in provincia di Fermo. Come riporta Agipronews la sestina vincente è stata realizzata oggi sulla Bacheca dei Sistemi. La Sisal ha fatto sapere che la vincita è stata realizzata grazie a un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal, 90 quote da 5 euro.

Di conseguenza, il vincitore non è unico: ai 90 giocatori che hanno centrato il super premio da 371,1 milioni di euro del Superenalotto andranno poco più di 4,1

milioni di euro a testa, che al netto delle tasse diventano poco più di 3. Ognuno di loro ha speso 5 euro per la schedina.

Con quella di stasera sono 126 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.

Articolo in aggiornamento