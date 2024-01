Vinto un '5+1' al SuperEnalotto da oltre mezzo milione di euro

Nell'estrazione del SuperEnalotto di lunedì 8 gennaio 2024 è stato centrato un "5+1". Il fortunato giocatore del concorso n.3 si è aggiudicato 682.533,38 euro. La vittoria è stata realizzata a Siracusa, presso il Cafè del Mar, in via Lido Sacramento, 19. Da segnalare anche due "5" da 110.255,40 ciascuno centrati Settimo Torinese, in provincia di Torino, e Nardò, nel Leccese. Il jackpot per la prossima estrazione del SuperEnalotto è salito a 42,8 milioni di euro.

L'ultima volta che è stata centrata la sestina vincente del SuperEnalotto risale al 16 novembre 2023. A vincerla un fortunato giocatore di Rovigo. L'appuntamento per tentare la fortuna è ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Dal 1997 a oggi sono stati distribuiti premi da oltre 5 miliardi di euro, solo considerando la vincite principale, ma vincere ovviamente non è semplice. La probabilità di centrare il 6 è di 1 su 622.614.630.