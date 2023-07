Quali serie tv recuperare durante le vacanze? Il tempo è prezioso anche nei giorni di ferie, anzi: soprattutto nelle ferie. E dunque - prima che vi perdiate nello scrolling infinito alla ricerca del titolo giusto seduti sul divano - vi consigliamo dieci prodotti che sono stati veri e propri casi mediatici degli ultimi sei mesi, ovvero nella prima parte di quest'anno.

Serie televisive ma anche film, qualora non amiate i tempi dilatati della lunga serialità, compresi alcuni reality show, che trovate in coda al video. Dai ritratti impietosi delle ipocrisie moderne affrescati su Netflix da "Beef - Lo scontro", definita la serie dell'anno, o da "La vita bugiarda degli adulti", tratta dall'omonimo romanzo di formazione di Elena Ferrante, fino all'immancabile "Citadel", serie evento Prime Video costata anni di riprese a 300 miloni di dollari, in cui un'agenzia di spionaggio combatte per mantenere l'ordine mondiale. Tornando coi piedi sulla terra, le biografie e i docufilm, tra cui "Il caso Alex Schwazer", un racconto senza filtri su ascesa, caduta e ricerca di redenzione di un atleta, sullo sfondo di un'intricata vicenda sportiva e giudiziaria.

Continua a leggere su Today...

Riprese e montaggio Alberto Pezzella, Today.it