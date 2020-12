12 classici film di Natale che non potete perdere... e dove vederli

Ci sono film che a Natale sono praticamente obbligatori. A volte sono film sul Natale, a volte le feste fanno solo da sfondo alla vicenda, a volte non c'entrano nulla: ma nel corso degli anni sono tutti diventati i grandi classici da vedere durante il periodo natalizio.

Abbiamo raccolto 12 film da vedere a Natale, indicando per ognuno l'anno di produzione, i nomi dei registi e degli attori principali e dove vederli in streaming (senza noleggiarli o acquistarli) o in tv nei prossimi giorni.

Buona visione... e buon Natale!

La vita è meravigliosa - It's a wonderful life (1946)

Regia: Frank Capra. Interpreti principali: James Stewart, Donna Reed, Gloria Grahame, Lionel Barrymore.

Dove vederlo: film completo gratis su Youtube (lingua originale). In onda su La7 il 22 dicembre alle 23.30 e il 25 dicembre alle 10; su Sky Hits il 23 dicembre alle 23 e il 24 dicembre alle 11.20.

Il miracolo della 34esima strada - Miracle on 34th street (1947)

Regia: George Seaton. Interpreti principali: Maureen O'Hara, John Payne, Edmund Gwenn.

Dove vederlo: incluso nell'abbonamento su Disney+ (così come il remake del 1994).

Trailer

Mary Poppins (1964)

Regia: Robert Stevenson. Interpreti principali: Julie Andrews, Dick Van Dyke.

Dove vederlo: incluso nell'abbonamento su Disney+

Trailer

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato - Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971)

Regia: Mel Stuart. Interpreti principali: Gene Wilder, Peter Ostrum.

Dove vederlo: incluso nell'abbonamento su Netflix. In onda su Italia 1 il 24 dicembre alle ore 16.05.

Trailer

Una poltrona per due - Trading places (1983)

Regia: John Landis. Interpreti principali: Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis.

Dove vederlo: in onda su Italia 1 il 24 dicembre alle ore 21.30

Trailer

Gremlins (1984)

Regia: Joe Dante. Interpreti principali: Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton.

Dove vederlo: incluso nell'abbonamento su Netflix.

Trailer

Sos Fantasmi - Scrooged (1988)

Regia: Richard Donner. Interpreti principali: Bill Murray, Karen Allen, John Forsythe.

Dove vederlo: in onda su Sky Cinema Collection il 24 dicembre alle 21.15 e il 25 dicembre alle ore 16.10

Trailer

Fantaghirò (1991)

Regia: Lamberto Bava. Interpreti principali: Alessandra Martines, Mario Adorf, Kim Rossi Suart.

Dove vederlo: Mediaset Play (link)

Trailer

Nightmare before Christmas (1993)

Regia: Henry Selick (creato da Tim Burton). Voce principale nel canto: Danny Elfman (in italiano Renato Zero).

Dove vederlo: incluso nell'abbonamento su Disney+

Trailer

Il Grinch - Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas (2000)

Regia: Ron Howard. Interprete principale: Jim Carrey.

Dove vederlo: incluso nell'abbonamento su Netflix, Prime Video e Timvision. In onda su Italia 1 il 24 dicembre alle ore 19.

Trailer

The Family Man (2000)

Regia: Brett Ratner. Interpreti principali: Nicolas Cage, Tea Leoni.

Dove vederlo: incluso nell'abbonamento su Timvision.

Trailer

The Polar Express (2004)

Regia: Robert Zemeckis. Interpreti principali: Tom Hanks, Leslie Zemeckis, Eddie Deezen.

Dove vederlo: in onda su Italia 1 il 25 dicembre alle ore 19:30.

Trailer