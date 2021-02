"La vita è come gonfiare un salvagente bucato": il pugno allo stomaco del cortometraggio "2020"

Il messaggio per denunciare le drammatiche condizioni in cui si trovano oltre 3 milioni di italiani

Che cosa fareste se la vostra sopravvivenza dipendesse dalla necessità di soffiare costantemente per non sgonfiare un salvagente bucato? Molto probabilmente soffiereste, ancora e ancora, nonostante l'assurdità della situazione, come fa Renato Serra nel cortometraggio dal titolo "2020".

Renato è rinchiuso in una stanza buia, con un salvagente sui fianchi, collegato a una bomba: il salvagente è bucato, e nel caso dovesse sgonfiarsi la bomba scoppierebbe, uccidendolo. E quindi Renato soffia, soffia, mentre dentro e fuori di lui si fa strada la follia, inevitabile quando la propria vita è in bilico a causa di una situazione impossibile da risolvere.

2020 è un cortometraggio della durata di 17 minuti prodotto da anemiC Film e diretto da Andrea Dayan, con soggetto e sceneggiatura di Riccardo Loffredo. Renato Serra è interpretato da Marco Di Stefano, il cast è poi completato da Fabio Sartor, Sofia Sartor, Tanya Khabarova e Marco Fioramanti.

Chi è il carnefice di Renato Serra? Perché lo ha fatto? Domande a cui si può rispondere guardando tutti d'un fiato i 17 minuti del corto, oppure guardando in faccia i 3 milioni e 120 mila italiani che - di fatto - si trovano ogni giorno a dover soffiare in un salvagente bucato per sopravvivere.

Una situazione drammatica già da anni, che la pandemia ha ulteriormente peggiorato: per quegli oltre 3 milioni di persone, e per le loro famiglie, il futuro è un'incognita da affrontare letteralmente giorno per giorno, senza la possibilità di pianificare, di andare avanti, di avere un minimo di sicurezza nella propria esistenza.

E così continuano a soffiare in un salvagente bucato, come Renato Serra, senza sapere se un giorno il supplizio avrà mai una fine. E maturando, sempre di più, un profondo senso di ingiustizia, che potrebbe innescare una bomba capace di annientarci definitivamente, quei 3 mlioni e con loro tutti noi.

Ecco il video trailer di 2020

Trailer 2020 from Valentino Innocente on Vimeo.