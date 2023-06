I tormentoni dell'estate 2023. Promossi e bocciati. Iniziamo!

"Disco Paradise" - Fedez, Annalisa e Articolo 31

Fedez fa un passo indietro nel canto - e per fortuna - lasciando spazio alla potente voce di Annalisa - che ormai è un tormentone vivente - e puntando sulla reunion artistica con J-Ax, a sua volta riunito con Dj Jad. Una paraculata che fuziona, come il pezzo, fatto scientemente per entrare in testa già dopo il primo ascolto. L'esperienza paga. Non siamo ai livelli di "Mille" né de "La dolce vita", ma sul fatto che Fedez sia ormai l'Alvaro Soler di CityLife non ci sono dubbi. Promossi.

"Italodisco" - The Kolors

La hit che non ti aspetti. Stash entra a gamba tesa e si porta a casa il trofeo. Per quel che ci riguarda è questa la canzone dell'estate. Un mix perfetto tra pop e dance ben lontano dal campionatore. Pezzo potente, con una spolverata dei Righeira, un accenno a "Sweet Dreams" (per gli orecchi più attenti) e qualcosa nelle sonorità che ricorda i Subsonica più commerciali, eppure originale, soprattutto per essere un brano estivo. Centro. Promossi.

Mare caos" - Paola & Chiara

Che stava per arrivare il tormentone estivo si era capito da febbraio, con la reunion a Sanremo. Dopo pezzi diventati ever green come "Festival" e "Vamos a bailar", le due sorelle della musica italiana non deludono e sulle stesse sonorità tornano con una canzone che fa ballare ma con moderazione. Niente "tunz tunz" (ci dispiace per i discotecari, ndr), ma il brano riesce ad essere ugualmente travolgente. Iconiche. Promosse.

"La discoteca italiana" - Fabio Rovazzi & Orietta Berti

Orietta Berti poteva fermarsi alla gloria di "Mille", Rovazzi a questo punto avrebbe fatto meglio a bussare alla porta di Fedez e J-Ax e provare a rispolverare i vecchi fasti della loro collaborazione artistica. L'effetto balera arriva nitido fin dalle prime note e se voleva essere una trovata su cui fondare un link musicale tra vecchio e nuovo, il tentativo è miseramente fallito. Non si salva neanche al trentesimo ascolto dopo una litrata di mojito. E tra le righe lo dice anche lui, "che incubo sto pezzo". Bocciati.

"Lambada" - Boomdabash con Paola & Chiara

Immancabili i Boomdabash. Col caldo sono i nostri Luis Fonsi e Daddy Yankee. Quest'anno, però, forse gli avrebbe fatto bene una pausa per evitare il pezzo anonimo (che prima o poi arriva per tutti). Fortuna Paola & Chiara, che questa estate hanno voluto strafare: sono loro il vero valore aggiunto, ma soprattutto l'unica ventata di novità su qualcosa di sentito e risentito. Bocciati.

"Mani in alto" - Elettra Lamborghini

L'estate è il tempo suo, come direbbe qualsiasi nonna orgogliosa, ma stavolta toppa. La canzone sembra quella di un cartone animato spagnolo, nessun ritornello orecchiabile tantomeno espedienti memorabili a dare una spinta. Sembrano lontanissimi i tempi di "Pistolero" e "Pem Pem". Questa estate la regina del twerking nostrano è più una Cristina D'Avena in versione reggaeton (ma peggio di quello che gli amatori di puffi e dintorni arrivano a immaginare). Bocciata.

Riprese e montaggio Alberto Pezzella, Today.it

