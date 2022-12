Leila Kaouissi, combattere l'anoressia grave su TikTok. "I disturbi alimentari in mano all'algoritmo e al pubblico famelico"

Leila Kaouissi sta trascorrendo questi giorni di dicembre in un reparto di psichiatria, dove sta affrontando un nuovo capitolo di quella lotta alla anoressia che combatte da cinque anni. E su TikTok, dove ad osservarla nella sua battaglia ci sono mezzo milione di persone, le cui parole sono capaci spesso di rincuorarla ma talvolta anche di farla scoppiare in lacrime. In un video, Leila racconta il coraggio di tornare finalmente a mangiare un integratore. E i follower applaudono. In un altro, Leila rifiuta un ricovero. E loro la rimproverano (seppur in buona fede, tengono a sottolineare). Proprio dieci giorni fa, una vera e propria shitstorm si è scatenata contro la 18enne di origine marocchina, che non ha trovato la forza di entrare in una struttura, sebbene il personale medico fosse pronto ad accoglierla. "Ci hai traditi", le hanno gridato a centinaia i seguaci, e la ragazza è sprofondata in una crisi ancora più nera. Ad invitare tutti a rientrare nei margini ci ha pensato in quel caso la mamma Lisa Douhabi, che ha chiesto di non riservare tanta cattiveria "ad una persona in pericolo di vita" perché "dovete sapere che è troppo sensibile".

Insomma, in quest'epoca in cui siamo tutti impegnati a raccontare il grande reality show della nostra vita sul grande set dei social network, viene da chiedersi se quello di Leila, condotto dall'algoritmo della piattaforma cinese ed osservato da una zelante platea di utenti, faccia davvero bene alla sua protagonista e al suo pubblico. E se la sua storia non sia l'occasione giusta per analizzare più nel profondo quella filosofia dello "sharing is caring" ("condividere è carezza"), che è ombrello di tante battaglie mediatiche intitolate alla salute mentale ma in cui spesso l'amore dei follower diventa alibi del voyeurismo, come ci spiega il dottor Leonardo Mendolicchio, responsabile della U.O. Riabilitazione dei Disturbi Alimentari e della Nutrizione presso Auxologico Piancavallo e del centro ambulatoriale di Piancavallo (che è peraltro la struttura in cui Leila sarebbe dovuta entrare, a quanto lei stessa ha raccontato). E che intervistiamo più avanti.

La storia di Leila, dall'inizio

Ma prima - per capire la portata del fenomeno di cui Leila è simbolo - qualche numero e un breve racconto della sua storia dall'inizio, utile soprattutto per chi, non avendo TikTok, non conosce la filosofia della piattaforma. TikTok è una piattaforma che si propone come l'anti-Instagram, ovvero un luogo di racconto realistico, disinvolto e quindi opposto al mondo patinato e finto degli influencer di Meta: qui, per intenderci, ci sono ragazzi che si piantano una telecamera in faccia e studiano in diretta: si chiamano "live studio", inframezzate da pause di chiacchiere con i follower. E qui, ai suoi follower (quelli che lei chiama "cuoricini" o "la mia seconda famiglia"), Leila racconta in modo autentico e crudo la sua battaglia ai disturbi alimentari, cominciata a 12 anni, quando ha lasciato la città di Rabat, in Marocco, di cui è originaria, per curarsi all'estero. E lo fa giorno dopo giorno da inizio ottobre. Ovvero da qualche mese dopo un drammatico episodio che sarebbe avenuto quest'estate, quando la famiglia l'avrebbe ritrovata per strada in gravi condizioni "sia fisiche che psicologiche" dopo che era sparita di casa, stando al suo racconto.

A quel ritrovamento, confida lei, sono seguiti due giorni in rianimazione e più ricoveri presso strutture per disturbi alimentari, un tso (trattamento sanitario obbligatorio), ritorni a casa e poi ritorni in clinica, in un andirivieni che dura tutt'ora. E che lei testimonia via social. Dove, con ring light che la illumina il viso e il sondino al naso, condivide la sua quotidianità: l'inizio della cura, il percorso psicologico o psichiatrico, la ri-alimentazione, la perdita del ciclo (e il ritorno, a novembre), la perdita dei capelli ("per questo porto sempre le treccine e indosso un cappellino"), la fiducia nei medici ma la fatica di mangiare, la voglia di "tornare ad essere la Leila di un tempo" ma lo strazio di una malattia che "rischia di farti perdere amici perché vuole essere la tua unica amica". Con lei spesso c'è la mamma, Lisa appunto, ex stilista sposata con un architetto, che nel frattempo ha aperto un proprio profilo da circa 30mila follower, perfettamnete in linea con una tendenza che accomuna molti genitori di creator, che diventano anch'essi celebri di riflesso. Insieme provano a gestire le decine di migliaia di visite al profilo della ragazza (ci sono video che arrivano anche al milione di visualizzazioni, ndr).

Ed è stata proprio la mamma, due settimane fa, a lanciare un appello in cerca di una struttura che potesse aiutare la figlia: "Pregate per noi ed aiutateci. Se non aiutiamo Leila sarà troppo tardi". È inizio dicembre. E le rispondono in molti. L'appello diventa virale, la struttura viene trovata ed annunciata in diretta con 30mila spettatori. Leila, almeno all'apparenza ed almeno a portata di smartphone, si dice pronta a partire ("Mi giocherò al massimo questa opportunità di farmi ricoverare. Ce la voglio fare per voi che avete creduto in me e per i miei genitori"). Poi però, qualche giorno dopo il grande annuncio, di annuncio ne arriva un altro: Leila il coraggio di entrare in clinica non l'ha trovato. Non è stata pronta a dividersi dalla sua famiglia. La situazione precipita. I follower s'infuriano, parte una valanga di critiche. Leila decide allora di lasciare i social con un video straziante: "È troppo pesante ricevere così tante critiche. Posso assicurarvi che mi avete distrutta", dice tra le lacrime. Tre giorni dopo però torna online. È ricoverata in un reparto psichiatrico. "Mi dicono di staccarmi dai social, ma è la mia vita e sono libera di esprimermi come voglio. Non sto facendo niente di male, anzi mi sto impegnando molto", dice. Ed anzi chiede scusa, chiede "tantissimo scusa": "Magari mi avete scritto quei commenti per aprirmi gli occhi".

Un Truman Show condotto dall'algoritmo

"Quei commenti" a cui fa riferimento Leila sono della natura che riportiamo nelle immagini di seguito. La sensazione è quella di un Thruman Show, con decine di migliaia di follower che si caricano della presunzione di poter influenzare - invano - l'esito di un percorso clinico. Arrivano come piombo di fronte all'apparente frangibilità vitrea di Leila. "Leila da oggi hai perso la nostra fiducia e ti sta bene", scrive qualcuno. "Ci hai deluso". "Non puoi farci questo" è il leit motiv. Un'onda di risentimento che si autoalimenta grazie alla natura stessa della piattaforma. Sui social infatti l'emotività è tra le monete più preziose. E le dinamiche algoritmiche di TikTok (e non solo) fanno sì che, cavalcando un argomento in trend, la piattaforma porti traffico sul proprio profilo. Accade così che molti cavalchino l'argomento, in un vortice di cercata spettacolarizzazione del dolore, proprio per ottenere visibilità. Tra queste, anche pagine di natura piuttosto controversa, che poi, una volta ottenuto il "bottino" di traffico desiderato, lo usano per sponsorizzare propri interessi. Leila questo lo sa: "Parlate di me solo per avere più like", dice ad alcuni.

Disturbi alimentari: TikTok è un saltafila per le liste d'attesa? No

Tra coloro che si sono esposti sulla vicenda, ma stavolta in buona fede, c'è Maruska Albertazzi, giornalista attiva nella lotta ai disturbi alimentari, che ha sottolineato come, con la storia di Leila, il rischio è che passi l'idea che, nelle lunghissime liste d'attesa esistenti per chi soffre di disturbi alimentari, TikTok diventi un "saltafila" per i vip. A rispondere è proprio Mendolicchio, responsabile del Piancavallo, struttura in cui Leila aveva detto che sarebbe entrata, per poi sottrarsi. "Abbiamo fatto tanti ricoveri su pazienti gravi e segnalati dai colleghi bypassando le liste d'attesa - chiarisce subito il dottore - È stata proprio una collega del territorio a segnalarci il caso di Leila. E sfido chiunque a contestare la gravità della sua situazione. Le persone che bazzicano i social devono sapere che esistono delle leggi e che tutti le devono rispettate: la costituzione dice che i bisogni di salute sono prioritari rispetto a tutto il resto, comprese le liste d'attesa. Leila non sarà né il primo né l'ultimo caso che, per un criterio di gravità, scavalca le liste d'attesa. Peraltro lei era in lista d'attesa da tre mesi".

"Chi soffre di disturbi alimentari ha un terribile bisogno di attenzione, ogni singolo sguardo diventa una droga"

Ma, al di là degli aspetti puramente burocratici ed una volta chiarita l'infondatezza delle accuse, che cosa pensa il dottore dell'esposizione di ragazze che si trovano in una situazione simile a quella di Leila? "Le ragazze che hanno un disturbo alimentare hanno un terribile bisogno di catturare lo guardo degli altri, proprio perché si sentono inadeguate e schiacciate da un giudizio che le devasta", risponde Mendolicchio. "Ed ogni singolo sguardo di compiacenza e di affetto per loro è come se fosse una droga: è chiaro che i social diventano così una casa di risonanza potentissima. Ed è chiaro che lì l'esposizione di queste ragazze può essere un problema. Quando però queste ragazze si curano bene, questa fame di riconoscimento prende poi un piega molto più naturale e fisiologica".

E che effetti può avere dunque una shitstorm - caso che è capitato a Leila - su di loro? "Questo non mi preoccupa - sottolinea Mendolicchio - Perché le ragazze che hanno un disturbo alimentare hanno, purtroppo o per fortuna, una corazza rispetto ad eventuali giudizi. L'anoressia le difende anche dalle contestazioni. Il vero dramma è semmai un altro, ovvero che, secondo me, la parola di Leila cade in un vuoto mostruoso. Lei pensa di dire qualcosa a qualcuno, ma questo qualcuno non c'è. Dall'altra parte infatti ci siamo noi che ci nutriamo in modo voyeuristico delle sofferenze degli altri, una corte di famelici spettatori che, per quanto impietositi, in realtà gode di tutto questo. Dall'altra parte c'è un algoritmo che sfrutta economicamente questo bisogno voyeuristico delle persone e fa i suoi comodi dal punto di vista economico".

Perché vietare alle ragazze ricoverate di postare?

Mendolicchio, ad esempio, vieta che le ragazze ricoverate postino sui social luoghi, fatti o persone che riguardano il ricovero stesso, oppure che postino momenti del proprio percorso, se non dopo averlo condiviso con l'equipe. "Ci deve essere un momento in cui le ragazze si disintossicano da questo meccanismo di riconoscimento attraverso i media e ricominciano a cercarlo in modo naturale attraverso la vita reale, tra medici, infermieri, genitori, pazienti", sostiene. "Lo faccio anche perché non voglio che la cura diventi cura spettacolo: la cura è un momento in cui uno deve inevitabilmente faticare e soffrire. Al di là di questa considerazione morale, mi interessa che questo sistema di gratificazione, attraverso l'idea di catturare l'attenzione degli altri, torni ad essere al vivo e non funzionale ai meccanismi un po' cortocircuitanti dei social".

I Dca spopolano su TikTok. Tra ipocrisia e fame d'attenzione

Allargando ancora lo sguardo oltre il caso Leila, è possibile notare come su TikTok i Dca siano tra i temi più trattati, complice anche la giovane età di chi frequenta la piattaforma, popolata perlopiù da adolescenti e under 30. C'è un trend chiamato "What I eat in day" (ovvero "quello che mangio in un giorno"), con cui bellissime ragazze spronano le coetanee a non aver paura del cibo. Ci sono creator che mettono la battaglia contro i Dca al centro del loro account, al centro del loro business. In questi ultimi casi, il leit motiv è proprio "sharing is caring", appunto, ovvero "parlo dei miei disturbi nella speranza che parlarne possa aiutare chi sta vivendo una situazione simile". Ma fa davvero bene a chi parla e a chi guarda?

"No", risponde con convinzione Mendolicchio. "E lo dico io che faccio della comunicazione il mio mantra, io che con il programma Fame d'amore mi sono profondamente esposto rispetto all'importanza di parlare di disturbi alimentari. Ma un conto è fare una comunicazione meditata, ragionata e filtrata, altra questione è invece che ne parlino tutti: questo è un po' pericoloso". "Io credo - spiega ancora - che la motivazione che queste ragazze adducono è in realtà una motivazione di facciata. La verità è, anzitutto, che questi sono temi che sui social tirano tantissimo. E che, in giro, c'è grossa fame di riconoscibilità. È su questo bisogna riflettere. Sul fatto che il riconoscimento sociale non passa più attraverso i circuiti classici dello studio e dell'abnegazione, ma attraverso i due milioni di follower". Quindi conclude con un aneddoto: "Tempo fa ho visitato una sedicenne che soffriva di disturbo bulimico. Accanto a lei, la mamma mi diceva che la ragazza aveva tutta una sua attività social sul tema. Beh, capisce bene che quando tutto questo diventa una piccola azienda, ciò impatta nell'equilibrio psichico. E fa la differenza".