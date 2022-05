Adriana Volpe festeggia la prima comunione della figlia Gisele

Grande festa in casa Volpe per celebrare la prima comunione della piccola Gisele. La conduttrice televisiva ha immortalato su Instagram i momenti più salienti del grande evento con una dedica speciale.

“La gioia profonda del cuore è come una calamita che indica il percorso della vita”, scrive la Volpe, corredando gli scatti con una frase di Madre Teresa di Calcutta.

Nelle foto è possibile vedere alcuni momenti dalla Chiesa dove si è svolta la cerimonia. Adriana condivide una foto con la piccola Giselle ed i suoi genitori.

Assente dagli scatti social Roberto Parli, papà di Gisele ed ex marito della Volpe. I due dopo molto tensioni hanno reso nota la loro separazione un anno fa e sembra che i contrasti tra gli ex coniugi non si siano sopiti.

Un ricevimento tinto di rosa

Dopo la cerimonia religiosa svoltasi in Chiesa, durante la quale Gisele ha vestito il classico saio, i festeggiamenti sono poi proseguiti in un noto ristorante romano.

Gli spazi esterni sono stati impreziositi con palloncini, rose e decorazioni sui toni del rosa.

En pendant anche Adriana e la piccola Gisele.

La conduttrice ha scelto un elegante tailleur color glicine, in accordo con il principesco abito in tulle rosa antico indossato dalla figlia durante il ricevimento.

Mamma e figlia si sono mostrate felici e complici in questa giornata speciale, dove era presente anche un membro immancabile della famiglia Volpe, la cagnolina Grace, una barboncina toy albicocca adottata nel 2019 dalla conduttrice.

Tanti gli auguri Vip sotto le foto Instagram del grande giorno di Gisele. Da Valeria Marini a Clizia Incorvaia, fino a Pago, in tanti hanno fatto arrivare le loro felicitazioni ed affetto ad Adriana e la sua Gisele.