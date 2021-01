Adriano Celentano compie 83 anni: gli auguri della figlia Rosita (poi lo chiama in diretta Instagram)

Adriano Celentano compie 83 anni. Sui social esplode la festa per il Molleggiato - trend topic su Twitter per l'intera giornata - ma gli auguri più belli sono quelli della figlia Rosita, che su Instagram condivide una vecchia foto del papà mentre si fa la barba in bagno con tutti e tre i figli: lei, Giacomo e la piccola Rosalinda.

Il post di Rosita Celentano per gli 83 anni del papà

"Buon compleanno papà - scrive la primogenita di Celentano e Claudia Mori - Ricordo come fosse ieri, quando rimanevo incantata a guardarti fare la barba. Il profumo del tuo dopobarba l'ho impresso nella mente: Agua Brava. In fondo sono ancora e sempre lì, ad osservarti dallo specchio, mentre ti passi la schiuma da barba sul visto e poi ti radi delicatamente con la lametta nuova. Grazie papà! Per avermi portato su questo Pianeta, ora stanco e afflitto dall'avidità del genere (dis)umano. E sopratutto grazie per avermi insegnato che c'è Dio in tutte le cose. Quando mi dicevi: 'Non si fa. Non si gioca a far del male agli animali, anche i più piccoli. E se lo facessero a te? Se fossi tu quella lucertola? Quel moscerino?'. Si chiama empatia. Auguri papà. Ti voglio bene sempre". Poco dopo aver pubblicato il post, Rosita fa una sorpresa a tutti i fan di Adriano Celentano che la seguono e mentre è in diretta Instagram telefona al papà, che risponde e ringrazia tutti per gli auguri e per l'affetto: "Sto preparando delle sorprese, poi vedrete - fa sapere il Molleggiato - Dai un abbraccio a tutti quanti".

Gli auguri di Mara Venier e Gianni Morandi

Sono tantissimi gli amici e i colleghi che hanno dedicato un pensiero a Celentano in questo giorno speciale, da Gigi D'Alessio a Nino Frassica e molti altri ancora. Mara Venier condivide una loro foto su Instagram, Gianni Morandi lo scatto di anni fa, aggiungendo: "Auguri al più grande di tutti". Tutto tace, invece, sul profilo di Ornella Muti.

I post di Gianni Morandi e Mara Venier