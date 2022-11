Il tiktoker non binary denuncia: "Aggressione omofoba in metro, parlavamo di come avere figli"

Per la seconda volta nel giro di qualche settimana, Charley Moon, creator non binary, denuncia una aggressione su TikTok. L'episodio è avvenuto questa volta su una metro a Milano, mentre il 25enne stava parlando con la sua fidanzata della possibilità di avere figli un giorno. Il video ha raggiunto in poco tempo oltre 500mila persone, accendendo il dibattito.

L'accaduto, ripreso da una persona presente alla scena, immortala un uomo vestito di blu che si introduce in una discussione che Charley stava intrattenendo con la sorella. "Ieri - spiega il tiktoker - stavamo tornando a casa io, la mia fidanzata e il mio coinquilino. Mentre facevamo conversazione, mia sorella ha cominciato a parlare dei vari metodi con cui lei potrebbe avere un figlio o una figlia con la sua fidanzata, tra cui la fecondazione assistita". "Questo tizio - prosegue - sebbene non fosse coinvolto nella conversazione, si è intromesso ed ha cominciato ad attaccarci, ovviamente urlando e attirando l'attenzione di tutti su ciò che stavamo dicendo".

La presa di posizione dell'uomo, sconosciuto ai ragazzi, riguardava la sua visione di famiglia, poiché sottolineava "di essere sposato e di avere una famigli tradizionale", nonché di nutrire forti "dubbi per il futuro dell'umanità" di fronte all'orientamento sessuale e all'identità sessuale di Charley e dei suoi amici. "Vi hanno fatto il lavaggio del cervello", ha detto il passeggero ai ragazzi, che ha invitato ad "amarsi alla vecchia maniera". "Per me la vecchia maniera non è fattibile", la risposta Charlie, che vuole così sottolineare come "le aggressioni omofobe, verbali e non, ci sono ancora".

