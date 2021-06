Morte Losito, indagato l'ex compagno Alberto Tarallo

Nel fascicolo della procura di Roma si provede per il reato di istigazione al suicidio

Proseguono le indagini sulla morte di Teodosio Losito, lo sceneggiatore che si tolse la vita l'8 gennaio del 2018. Alberto Tarallo - suo ex compagno - è indagato nell'ambito del fascicolo della procura di Roma in cui si procede per il reato di istigazione al suicidio. Nei confronti del produttore e fondatore della società Ares, secondo quanto si apprende, su disposizione dei magistrati sono state fatte dalla Guardia di Finanza acquisizioni documentali.

L'inchiesta sulla morte di Losito

L'inchiesta è partita dopo le dichiarazioni fatte nel settembre scorso da Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, e Massimiliano Morra, durante una puntata del Grande Fratello Vip. Allora i due parlarono dell'esistenza di una presunta setta di cui entrambi avrebbero fatto parte e, nel dialogo, l'attrice siciliana fece un riferimento proprio a Teodosio Losito, dicendosi scettica sul suo suicidio. Sia Morra che la Cannavò sono stati ascoltati in Tribunale nei mesi scorsi come persone informate sui fatti, insieme a Gabriel Garko, Eva Grimaldi, Giuliana De Sio, Francesco Testi, Barbara d'Urso e la deputata di Forza Italia Patrizia Marrocco che era stata tra i dirigenti della Ares.

Chi era Teodosio Losito

Teodosio Losito è morto suicida l'8 gennaio 2019 a 53 anni. Lo sceneggiatore era noto per aver firmato fiction di successo trasmesse sulle reti Mediaset (L'onore e il rispetto, Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie, Il peccato e la vergogna, Io ti assolvo e Baciamo le mani), quasi tutte realizzate in coppia con il produttore Alberto Tarallo di Ares Film, con cui da vent'anni aveva instaurato un sodalizio sul piano professionale ma anche privato, instaurando con lui una relazione sentimentale.