Gassmann durissimo con i TheBorderline: "Basta guadagnare da YouTube, punire anche i genitori" (ma viene criticato)

5o ore alla guida di una Lamborghini. Era questa l'ultima folle sfida social dei TheBorderline, il gruppo di 5 YouTuber che sul loro canale postano video di situazioni estreme, e che è costata la vita a Manuel, un bambino di 5 anni travolto dal loro suv mentre era in macchina con la mamma e la sorellina, entrambe rimaste ferite.

Tante le reazioni di rabbia e indignazione, a partire dal quartiere romano di Casal Palocco - dove è avvenuto l'incidente - fino al mondo della politica e dello spettacolo. Alessandro Gassmann su Twitter lancia un appello: "Una legga che vieti di guadagnare da YouTube, costringa chi posta a mettere sempre faccia e indirizzo email, e che sequestri gli introiti in caso di danni procurati. Ps. Se YouTuber sotto i 22 anni, punibili anche genitori. La situazione è fuori controllo e va regolata". Qualcuno però non è d'accordo e lo attacca: "Scusami Alessandro, ma qui YouTube non c'entra. Avrebbero potuto essere figli di padri benestanti e aver preso la macchina del padre in prestito. Non sono i guadagni il problema - si legge ancora - è che un ragazzo di 20 anni con solo un anno di esperienza alla guida non deve poter guidare certe auto".

Qualcuno gli fa notare che non si può generalizzare: "C'è un sacco di gente che su YouTube fa un incredibile lavoro di divulgazione - scrive un altro utente - Non ti pare di essere abbastanza ingiusto? È come dire che si deve vietate di guadagnare con la tv o col cinema perché ci sono contenuti spazzatura". La replica di Gassmann è netta: "Non puoi paragonare cinema e televisione, fatte da professionisti che sottostanno a regole rigide ma giuste, a degli ignoranti che parlano ad altri ignoranti del nulla, diventano ricchi ed istigano altri a fare anche di peggio. Basta".

In particolare parlando dei The Borderline, l'attore insiste: "Non devono mai più avere accesso a YouTube, sono dannosi per chi li segue. I messaggi sono dannosi per i più piccoli, non sono in grado di gestire tutto ciò e non devono più farlo". Infine a chi apre la questione processo, Gassmann taglia corto: "Devono buttare le chiavi".