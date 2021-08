Alessandro Gassmann alza la polemica: "Tornato dall'estero, nessuno mi ha controllato per il Covid"

Dal 1 settembre sarà obbligatorio il Green pass per i trasporti a lunga percorrenza. Consentito, dunque, viaggiare su aerei, treni e navi solo se muniti del certificato di vaccinazione, tampone negativo o avvenuta guarigione dal Covid. Dal 1 settembre, appunto. Nel frattempo è caos e tutto - o quasi - è affidato al buon senso del singolo.

Paese che vai usanza che trovi, anche per la pandemia. E' quanto denuncia su Twitter Alessandro Gassmann, integerrimo cittadino che spesso e volentieri sui social si spende per lezioni civiche, ma ultimamente soprattutto per il rispetto delle regole per il contenimento del contagio (come quella volta che smascherò una festa a casa dei vicini) . Di ritorno in Italia da un viaggio, l'attore romano ha twittato indignato: "Torno dall'estero dove, per farmi ripartire, giustamente, mi chiedono: certificato di avvenuta vaccinazione, green pass, tampone del giorno prima, mi misurano la febbre. Arrivo a Roma: nulla. A voi il commento, io non ne ho".

La discussione social

I commenti arrivano, ma sono discordanti e in molti fanno notare ciò che dovrebbe essere ovvio: "I controlli si fanno in partenza. Se è partito verso un Paese diverso dal suo, perché può spostarsi in Italia non vi sono controlli, vuol dire che la documentazione era completa, che senso ha dopo qualche ora di volo ricontrollare tutto". Poi ancora: "Non sarà sicuramente perfetto, ma credi di infettarti sul volo? Ed anche fosse, credi che il tampone rileverà qualcosa dopo un'infezione partita da pochissime ore? Rilassatevi un pochetto". E la discussione si infiamma.