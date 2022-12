Gassmann cambia idea su Giorgia Meloni: "Meglio di come immaginassi"

A settembre, il giorno dopo la sua vittoria, le aveva fatto i complimenti, augurandole buon lavoro. Oggi, a tre mesi di distanza, Alessandro Gassmann commenta positivamente questa partenza di Giorgia Meloni a capo del Governo.

L'attore, che non ha mai nascosto la sua vicinanza al centrosinistra, ha detto la sua sulla visita di ieri della premier al museo ebraico, in occasione della festa di Hanukkah: "La Meloni commossa al museo ebraico? Penso che sia un gesto importante, tardivo e doveroso". Gassmann nutre molte speranze: "Spero che sia arrivato il tempo per una destra moderata e antifascista - ha dichiarato all'Adnkronos - e magari per una sinistra che torni a fare la sinistra cosa che non avviene da troppo tempo".

Infine, dopo la frecciatina politica alla 'sua' coalizione, Alessandro Gassmann ha ammesso: "La Meloni, che non ho votato, fino a qui è meglio di come immaginassi, anche grazie alle regole europee".