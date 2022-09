Alessandro Gassmann e gli auguri alla Meloni: "La democrazia è così"

Noto oltre che per il suo talento anche per il grande impegno civico, Alessandro Gassmann è tra i pochi 'famosi' a commentare sportivamente il risultato delle elezioni, nettamente a favore del centrodestra con Fratelli d'Italia che si impone primo partito a furor di popolo. E proprio su questo si concentra la sua riflessione del 'giorno dopo'.

Nonostante il tam tam dei delusi, che sui social si sfogano per la vittoria di Giorgia Meloni, l'attore accende i riflettori sul nocciolo della questione, ovvero, la maggioranza degli italiani che evidentemente l'ha votata. Un ragionamento onesto - nonostante le sue posizioni politiche siano, come è intuibile, più o meno diametralmente opposte - che oggi non tutti riescono a fare. Perciò, intanto, chapeau. "La democrazia è così. Buon lavoro a chi ora dovrà guidare il paese in un momento così drammatico" scrive su Twitter, tenendosi ben distante da qualsiasi eventuale polemica. A sollevarla ci pensano i follower.

La polemica social

"La democrazia? Credevo che questo risultato fosse l'espressione dell'ignoranza" risponde qualcuno, un altro va ancora oltre: "La democrazia è così e pure il fascismo se ne avvalse per prendere il potere e non mollarlo più per 20 anni. Auguri 'a noi'". I riferimenti al fascismo sono ricorrenti - così come lo sono stati per tutta la campagna elettorale - e in molti condividono la loro preoccupazione: "Ho paura e non mi fido per niente di sta gente". E ancora: "Ho passato una brutta notte, spero di ricredermi ma ho una brutta sensazione". Qualcuno, invece, allarga il discorso, sempre parlando di democrazia, quella che "dovrebbe permettere ai fuorisede di votare come succede agli italiani all'estero". Questione che sta infiammando il dibattito quasi quanto la vittoria della Meloni. Considerando l'astensionismo record registrato in questa tornata elettorale, infatti, il voto dei fuorisede sarebbe stato importante (anche se comunque, dati alla mano, non avrebbe fatto la differenza). Gli altri voti erano nelle urne e lì le chiacchiere stanno a zero, come ha fatto notare Gassmann.