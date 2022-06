Gassmann come la Littizzetto sul referendum giustizia: "La gente non sa che si vota"

Una settimana dopo il monologo di Luciana Littizzetto sul referendum giustizia, che ha sollevato un polverone social e politico, Alessandro Gassmann ci mette il carico. In una fantomatica lettera indirizzata a deputati e senatori, la comica torinese aveva espresso tutte le sue perplessità sul voto del 12 giugno, le stesse condivise dall'attore, che su Twitter condivide tutti i dubbi in merito.

"Lette e approfondite le proposte del referendum sulla giustizia" scrive Gassmann, aggiungendo senza remore: "Essendo un tema complessissimo, del quale personalmente capisco poco, penso che la quasi totale assenza di informazioni su tale referendum sia inspiegabile. La gente non sa che si vota, cosa si vota e perché". Insomma, né più né meno quanto già detto dalla Littizzetto a Che tempo che fa chiedendo ironicamente: "Per chi ci avete preso, per 60 milioni di Giuliani Amati? Siamo forse dei Perry Mason? Pensate che la mattina sul water leggiamo il manuale di diritto costituzionale? Siamo talmente scarsi in materia giuridica che abbiamo creduto per anni che Forum su Rete Quattro fosse reale e adesso dobbiamo esprimerci sull'elezione dei consigli giudiziari?".

Scorrendo tra i commenti è evidente che Gassmann non è l'unico a pensarla così e che a fargli compagnia non c'è soltanto Luciana Littizzetto. "Come al solito la politica scarica le proprie responsabilità sui cittadini. Personalmente, per la prima volta nella mia vita, ho deciso di non adempiere al mio diritto di voto" commenta un follower, poi un altro: "Mandiamo rappresentanti, pagati bene, in parlamento per legiferare su questioni complesse come queste e ci dobbiamo ridurre ad un no o un si abrogativo senza mediazione? Per la prima volta non voterò ad un referendum".