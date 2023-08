Alex Schwazer e Giampiero Mughini concorrenti del Grande Fratello 2023. I nomi del maratoneta, medaglia d'oro alle olimpiadi di Pechino nel 2008, e del giornalista circolano in queste ore come i primi partecipanti al reality che in questa nuova edizione promette uno stile tutto nuovo.

È Tv Blog a indicare come presenza certa nel cast del programma il 38enne marciatore italiano, per anni simbolo del successo sportivo finché nel 2012 fu trovato positivo a un controllo antidoping. Da quel momento per lui è iniziato un complesso caso sportivo che oggi lo vede squalificato fino al 2024. La sua storia è diventata di recente tema di una docuserie Netflix: "È stato bello raccontare un arco temporale molto ampio, andare nei dettagli, raccontare particolari che di solito non trovano spazio. Volevo andare a fondo, senza altri scopi. Questo per me è stato l'obiettivo principale. Nessuna rivincita", ha detto a Today.it Schwazer, protagonista di una storia che certamente, nell'inedita impronta che la linea editoriale intende a imprimere al GF, saprà offrire molti spunti di riflessioni al racconto televisivo. Per l'atleta questa sarà la seconda esperienza in tv: nel 2022 ha già partecipato a Pechino Express ed era stato eliminato alla seconda tappa.

Giampiero Mughini al Grande Fratello

Il nome del giornalista Giampieri Mughini come concorrente del Grande Fratello è avanzato da Dagospia coome un probabile ingresso. Giornalista, scrittore, opinionista, il noto volto televisivo si era già messo in gioco come concorrente a Ballando con le Stelle e ora l'indiscrezione anticipa la nuova avventura nella casa del reality che aprirà le porte al pubblico lunedì 11 settembre. Padrone di casa, come sempre, Alfonso Signorini, con l'inedita Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista che caratterizzerà una edizione ancora tutta da scoprire.